Посол России: Косово – это Сербия, поставки бронетехники будут продолжены

16.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Россия готова принять участие в решении судьбы края Косово и Метохия, однако все переговоры должны основываться на резолюции СовбезаООН №1244, согласно которой захваченный албанскими сепаратистами регион является частью Сербии и не может получить независимость без согласия Белграда.

Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью для телеканала TV Prvа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Белград или другие акторы хотят участия России, мы к этому готовы, но мы хотим быть уверены, что диалог будет развиваться строго в рамках международного права, то есть, согласно резолюции Совета Безопасности ООН 1244», – сказал Боцан-Харченко.

На вопрос, примет ли Россия в качестве компромиссного решения обмен территориями между Косово и Сербией, дипломат сказал, что Москва готова поддержать все решения в рамках международного права, которые устроят Белград. «Если обе стороны согласны с вариантом, то этот вариант должен быть приемлемым и поддерживаться Советом безопасности», – отметил посол.

Представитель России напомнил о недопустимости попыток включения Косово в международные организации и осудил попытки Приштины получить членство в ООН в нарушение международного права.

По словам Боцан-Харченко, Сербия является ключевой страной для Западных Балкан. Он отметил, что Сербия придерживается последовательной позиции в отношении своего нейтралитета, и Россия считает такой статус обоснованным.

«Я говорил несколько раз, что мы уважаем давнюю традицию нейтралитета», – сказал дипломат.

Он упомянул также о центре МЧС России в городе Ниш, который ранее подвергся нападкам сербской прозападной оппозиции, утверждавшей, что, допустив открытие представительства российской силовой структуры, Белград демонстрирует отказ от нейтралитета и дрейф в сторону Москвы.

Боцан-Харченко сказал, что центр открыт для средств массовой информации и общественности. В учреждении находится спасательное оборудование для ведения борьбы с пожарами и чрезвычайными происшествиями, и нет никаких признаков того, что центр МЧС может быть преобразован в военную базу.

«Россия называет гуманитарной акцией то, что является гуманитарной акцией», – подчеркнул глава дипмиссии. И добавил, что центр служит для оказания помощи в случае пожаров, наводнений, экстренного возведения жилья для мигрантов и т.п.

Что касается передачи российской бронетехники в качестве подарка Сербии, Боцан-Харченко заявил, что это – обычная практика в рамках давних дружественных отношений двух государств.

«По прибытии в Сербию я получил четкое представление о том, что президент Вучич заботится об армии и положении солдат, и эта передача является помощью, основанной на нашем соглашении о военно-техническом сотрудничестве », – сказал посол.

Он добавил, что Россия планирует доставить в Сербию еще 30 единиц бронетехники.

Боцан-Харченко подчеркнул, что Россия передает Сербии не самые новые модели танков и броневиков, однако эта техника прошла модернизацию.

Отвечая на вопрос, как он видит внутриполитическую ситуацию в Сербии, Боцан-Харченко отметил, что Сербия является стабильной страной, экономически развивается, существует баланс отношений с Россией и ЕС – и в этом смысле Белград можно рассматривать как позитивное исключение в Европе.

Посол добавил, что Сербия является демократической страной, и что в каждой такой стране есть оппозиция. Однако, комментируя протесты оппозиции, он указал, что считает, что улица не является лучшей площадкой для ведения политики, однако правительство ведет себя сдержанно и действует в рамках закона.