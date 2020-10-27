Посол Сербии в России: «Путин не приедет, но наша дружба проверена временем»

27.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Посол Сербии в России Мирослав Лозански опроверг охочих до жареных сенсаций представителей ряда сербских и российских СМИ, увидевших в отмене визита Владимира Путина в Белград охлаждение взаимоотношений Белграда и Москвы.

Об этом атташе рассказал в интервью «Политике», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью Мирослав Лозански, в прошлом военкор, делавший репортажи из многих горячих точек мира, рассказал, что в связи с эпидемией коронавируса Владимир Путин не выезжает за пределы России, и рядом с его постоянным местонахождением имеется специальная система защиты от вирусов.

Напомним, что ранее планировалось, что президент России посетит Сербию в годовщину освобождения Белграда от немцев совместными усилиями Народно-освободительной армии Югославии и Красной армии.

Также ожидалось, что Путин станет участником церемонии освящения главного собора СПЦ – храма Святого Саввы, работа над которым близка к завершению во многом благодаря российским специалистам и российским пожертвованиям.

Отмена визита российского президента была с радостью встречена недоброжелателями президента сербского, которые восприняли ее как свидетельство охлаждения российско-сербских взаимоотношений, особенно после Вашингтонских соглашений.

«Я не знаю другой европейской страны, в которую Лавров приезжал дважды за год, а президент Владимир Путин был у нас трижды за последние четыре года, – парировал все эти доводы Лозански. – Отношения между Сербией и Российской Федерацией нерушимы и ежедневно проходят проверку на прочность.

Я знаю, что некоторые круги в Белграде хотели бы, чтобы эти отношения развивались в духе крикливых сенсаций, отсюда и привлекающие внимание заголовки в прессе, но сенсаций здесь нет. У Сербии есть свои интересы, у России – свои, но нас связывает общая дружеская нота. Они не против того, чтобы Сербия пошла в ЕС, но болезненно воспринимают возможность нашего вступления в НАТО. Поэтому у нас есть политика военного нейтралитета, и русские уважают ее».

Также посол Сербии отметил, что после заключения Вашингтонских соглашений в Белграде не получили негативных отзывов от Москвы.

«Мне никто не звонил, российские СМИ правильно освещали встречу в Вашингтоне, – заметил Лозански. – Негативных комментариев относительно положения о диверсификации энергоснабжения не было. В конце концов, президент Александр Вучич четко сказал, что мы будем покупать самый дешевый газ, то есть российский. Американский сжиженный газ еще даже не поступил в Европу, на (хорватском острове – ред.) Крк строится терминал, вопрос только в том, как быстро его запустят».

Также посол Сербии в России отметил, что если Москва и хочет сохранить свое влияние на Балканах, то сугубо экономическое.

«Россия, как и любая сверхдержава, хочет сохранить свое влияние во всем мире. Конечно, россиянам интересны Балканы и Сербия. Однако посмотрите на влияние мягкой силы медиа в нашем регионе.

У россиян есть только одно средство массовой информации (сербская редакция радио «Спутник» – ред.) по сравнению с многочисленными филиалами западных СМИ, которые постоянно говорят о «пагубном влиянии России»… Россия в первую очередь хочет добиться экономического влияния в нашем регионе», – сказал Мирослав Лозански.

Давая характеристики современной Москве, где в этом году была завершена реконструкция посольства Сербии, собеседник и в прошлом колумнист «Политики» отметил, что столица России – это «мировой мегаполис, сочетающий черты Лондона, Парижа и Нью-Йорка, где влияние Запада на молодежь ощущается гораздо сильнее, чем в Сербии».

При этом Лозански отметил, что его восхищают чистота и уровень безопасности в Москве.