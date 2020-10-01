Русским патриотам должно быть стыдно ругать президента Сербии

01.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Целый ряд российских СМИ резко критиковал недавнее подписание президентом Сербии документа по нормализации отношений с Косово в кабинете у Дональда Трампа. Обозреватель Алексей Топоров рассказывает, почему нападки на Александра Вучича неуместны.

…Маленькая Сербия без выхода к морю, окруженная странами ЕС и НАТО, гораздо смелее отстаивает права соплеменников, чем гигантская, раскинувшаяся на территории Евразии Россия с ее многомиллионными людскими ресурсами, полезными ископаемыми, промышленным и научным потенциалом.

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И после этого – мы чему-то можем учить Вучича, ведущего тяжелейшую игру в условиях однополярного мира? Изо всех сил пытающегося уберечь свою страну и народ от новых горячих и холодных войн, экономической блокады и нищеты, через которые его страна уже проходила?

Уважаемые российские журналисты, у вас есть совесть? Или вы просто так завидуете?

Да, Вучич неприятен некоторым ура-патриотам внутри самой Сербии. Они бы хотели видеть на месте президента не интеллигента в очках, а бравого юнака с шубарой под потолок, развевающейся бородой или острыми усами, который бы жахнул заскорузлой кулачиной: «Србија до Токија!», и под звуки «Марша на Дрину» воодушевленный «небески народ» двинул бы за свою правду на войну со всем миром.

К слову, подобных вождей у сербов хватало в разные времена и эпохи, вот только финал зачастую был один: вроде и воюем мы храбро, и поем мы громко, и святоотеческим заветам верны как один, а все как-то бьют нас, и ареал Сербского мира скукоживается словно шагреневая кожа.

Что не так-то? И для каждый эпохи нашелся бы свой уникальный ответ на этот вопрос. И общий ответ для всех эпох скопом нашелся бы тоже. Но мы ответим пока за нынешнюю: а потому что по человеческим (а не по финансовым или экономическим) ресурсам вы как та Швейцария, а амбиций у вас, господа патриоты, как у тех же США.

И не то, чтобы американцы с их амбициями кажутся симпатичнее вас, отнюдь, однако отрываться от реалий не нужно, и каким бы не был целеустремленным и упорным не был бы профессиональный пловец, плавать быстрее дельфина ему не дано изначально. Впрочем, кто мы такие, чтобы давать советы сербам?

Жаль, что подобным вопросом не могут задаться российские СМИ, особенно те, что сейчас организовали целенаправленную «анти-Вучич» кампанию. Понятно, что советовать другим народам и государствам завсегда отраднее, чем решать внутренние системные проблемы собственного государства, равно как попытаться навести порядок у собственных границ, но все же…

Давайте пробежимся по основным претензиям, которые кидают Вучичу после вышеупомянутых Вашингтонских соглашений российские журналисты, блогеры, политологи и даже некоторые работники дипломатического ведомства.

Бог терпел и нам велел

Самое распространенное – позволил усадить себя на неудобный стульчик перед Трампом.

«В Вашингтоне я бы мог сесть и на пол, ведь я знаю, за что борюсь – за свою страну, – прокомментировал этот эпизод сам Александр Вучич. – Я трижды встречался с вице-президентами США, но до этого момента двери Белого дома не были открыты для Сербии. Белый дом был зарезервирован только для албанцев и других противников Сербии. Сейчас мы это изменили».

Православные знают, что Бог учит чад своих смирению. Он и сам въехал в Иерусалим во Славе Своей на ослике, а не на паланкине во главе пышной процессии. Просто Христос знал, во имя чего пошел на это, и мы знаем, встречая христианские храмы и христиан во всех концах земли. Александр Вучич позиционирует себя как православный христианин.

«Мы ночами не спали, каждую деталь проработали…. Мы не отправились за большой победой, они завоевываются в войнах, мы отправились за малой победой, которые осуществляются в мирных условиях», – рассказал сербский президент.

Какой итог появления Вучича «на стульчике» в кабинете Трампа? Самая могущественная страна мира, наконец, услышала позицию Сербии. Сербам попытались подсунуть документ с пунктом о признании Косово, но трюк не удался. Американцы принудили Косово присоединиться к «балканскому мини-шенгену», благодаря чему сербские товары снова получат свободный путь к жителям находившихся в блокаде сербских анклавов, а сами обитатели анклавов смогут передвигаться по стране без каких-либо ограничений.

Вашингтон обязался мощно вложиться в дорожную и железнодорожную инфраструктуру Сербии, связав ее с Косово. А крупнейшая американская Международная финансовая корпорация развития (DFC), приходя в регион, решила открыть свой офис не где-нибудь, а именно в Белграде. Чтобы инвестировать в региональные проекты и выдавать кредиты малому и среднему бизнесу Сербии.

Таким образом, можно констатировать, что время скудной инвестиционной диеты, на которой держал Сербию ЕС, прошло, и национальная экономика получит второе дыхание. Как дипломатично заметил Вучич, «там, где американцы хотят инвестировать, есть будущее». Будущее без войн и серьезных кризисов, потому что американцы не станут рушить то, во что вкладывались.

И становится понятно, ради чего он сидел на неудобном стульчике. С тем же успехом он, действительно, мог сидеть и на полу, и верхом на слоне, и на дне бассейна, результат был тем же.

От Америки в нагрузку

Еще одной претензией, предъявляемой к сербской делегации, стало признание шиитской «Хезболлы» террористической организацией. Понятное дело, что этот пункт американцы – традиционные лоббисты интересов Израиля, внесли по собственной инициативе, в нагрузку, как и многие другие. Однако принципиальных возражений у сербской стороны тут не возникло.

Почему? Да потому, что при многих схожих моментах Сербия – не Россия. И не Сербия воевала за некую высшую справедливость на арабской земле Сирии, где по прихоти истории в одной лодке с РФ оказалось вышеназванное ливанское движение «Хезболла». Которое, правда, воевало с бармалеями за свои, а не российские интересы и идеалы. И которое по каким-то ей неведомым резонам в свое время отказало ичкерийским боевикам отправить своих боевиков на территорию Чечни. Что не помешало ей за несколько лет до этого отправить их в Боснию резать головы боснийским сербам. Чем они не без успеха и занимались. Так что ждать каких-либо симпатий от Белграда к «Хезболле», как минимум, странно.

Еще сильно возбудил российских критиков пункт о «работе по декриминализации гомосексуализма». Тут можно предположить, что появился он в документе стараниями главного переговорщика от США в косовском диалоге Ричарда Гренелла – открытого гея. Однако каких-то четких обязательств этот пункт на Белград не накладывает, мало того в Сербии на официальном уровне гомосексуализм декриминализирован более чем: гей-парады там стали проводиться еще при прежнем прозападном «демократическом» режиме Сербии. И какие тут претензии могут быть к Вучичу? То, что не запретил оные, дав уважаемым европейским партнерам дополнительный рычаг давления на страну? Или то, что поставил во главе правительства открытую лесбиянку Анну Брнабич?

Как по мне, так замечательный ход, выбивающий у «уважаемых партнеров» все козыри из рук. При этом в отличие от российских представителей ЛГБТ-сообщества, Анна жесткий, пусть на свой лад, но патриот, которая откровенно говорит албанским сепаратистам в Приштине – «кукиш вам, а не признание». А еще она тетка активная, в меру агрессивная и весьма работоспособная. Потому я всегда говорю ее сербским критикам: не смотрите на своеобразные пристрастия дамы, судите ее по ее работе. Справляется? Вот и не мешайте!

К слову сказать, и в России, по сути, после отмены статьи за мужеложество гомосексуализм тоже декриминализирован. А если учесть скандалы последнего времени, когда миллионные государственные транши отправлялись мастерам разнообразных искусств и светописи, выдающим на гора произведения с богохульным подтекстом и заставляющим актеров светить перед зрителями нагими афедронами и срамными удами, создается впечатление, что в этом в наших краях преуспели весьма.

Другим пунктом соглашения, не имеющего никакого отношения к косовскому конфликту, но откровенно «подброшенного» сторонам администрацией Трампа, стал перенос диппредставительства Сербии в Израиле в Иерусалим. Что фактически означает, что сербская сторона признает этот город столицей еврейского государства. Именно этот пункт документа, как зафиксировала камера хроникера, вызвал довольно интересную реакцию Александра Вучича.

И, казалось бы, вот, США продавили сербов в таком чувствительном вопросе. Однако политика, как мы знаем, – это игра. И уже после того, как документ был подписан, с сербской стороны появились инсайды о том, что если Израиль, как того требует документ, признает независимость Косово, Сербия получит полное право отказаться от переноса посольства. Потому Тель-Авив, устами официальных лиц надавав Приштине соответствующих обещаний, с признанием не спешит. Не торопится и Вучич:

«К концу месяца мы откроем торговое представительство в Иерусалиме, такое есть у Чешской Республики, у Венгрии и многих других европейских стран, и это будет большим стимулом для израильских, американских и многих других еврейских инвесторов прийти в нашу страну. Насчет переноса посольства… Мы поговорим по этому вопросу с палестинцами и нашими арабскими друзьями… Посмотрим, признает ли Израиль Косово, посмотрим, как Палестина и другие арабские страны признают Косово», – сказал сербский президент.

Сказал, скрывая сарказм.

От него сдачи Косово ждали

И по остальным спорным пунктам соглашения аналогичная ситуация. Так пункт, запрещающий использование 5G оборудования от «непроверенных продавцов», ура-патриоты поспешили представить как антикитайский. И, как, всегда попали пальцем в небо. Можно только предположить, какие формулировки вкладывала в этот пункт американская сторона, но президент Вучич четко дал понять, что Белград продолжить сотрудничать с Huawei и прочими китайскими производителями, потому что Сербия их проверила.

Есть еще один пункт, который называли антироссийским – о диверсификации источников снабжения энергоносителями. Мол, после этого Сербия откажется закупать российский газ. Но, нет, сказал Вучич, что не откажется, потому что, как минимум, российский газ – самый дешевый, а диверсификация полезна для свободной конкуренции.

И у этих критиков вот все так. Соглашение по водохранилищу «Газиводе» они интерпретируют, как сдачу стратегического ресурса. А что лучше, как в 2018 году, когда косовские боевики заняли местное ГЭС, и Сербии пришлось приводить армию в боевую готовность? Или плохо, что американцы взялись обеспечить сохранность сербских святынь, и теперь уже не нужно переживать, что их разрушат или, как это недавно было с легендарным средневековым монастырем Высокие Дечаны, задумают провести трассу через охраняемую территорию?

Но нет, ненавистники Вучиа везде узрят сдачу Косово. И цена всем этим страхам стала очевидна еще когда этим летом протестующие громили сербские города: Вучич летел в Брюссель, обещая бороться за Косово, а погромщики кричали «Предатель и вор!» и превращали свой дом в свинарник. Плюс жаловались в Евросоюз на жестокое обращение с «мирными демонстрантами». Патриоты….

В этот раз Вучич опять разочаровал своих ненавистников.

«Это хорошее соглашение для Сербии….Это не трехстороннее соглашение. Разница важна. Это соглашение, которое Сербия заключила с США, третья сторона не признана субъектом международного права, что для нас важно», – сказал президент.

«Нет! – кричат они. – Он подписал документ с сепаратистами!».

«Но на деле Белград и Приштина подписали два разных документа, – говоришь. – Там даже пункты отличаются, а общего у них только одно – подпись Трампа».

Продолжают кричать. Нравится людям. Я, повторюсь, не хочу ничего советовать сербам, особенно тем, кто жаждет махать шашкой, общаться с Западом языком ультиматумов, плевать на экономику и некомплиментарное окружение вокруг. Тем, что грезят, как сотни тысяч юнаков победным блицкригом очистят Косово от проклятых шиптар, а затем заберут Республику Сербскую у Сараево, восстановят Краину – тоже заберут, вернут Черногорию, а следом македонских болгар, которые как один в мистическом восторге таки признают себя сербами…. Ничего таким говорить не стану. И не стану другим. Это их история. И они ее творцы.

Они-то точно знают как!

Но удивляться ретивости российских ненавистников Вучича перестать невозможно. Одни упрекают нынешнее сербское руководство в низкопоклонстве перед Западом и чуть ли не предательстве «майки Русии», будто бы Москва предлагала Белграду вступить в ЕАЭС и ОДКБ, дарила С400 и не сама заявляла о том, что уважает стремление этой страны в Евросоюз.

Другие упрекают сербского президента в том же низкопоклонстве и слабости, мол, недостаточно жесток в отстаивании интереса своего народа. Говорят с уверенностью, будто точно знают как надо. Ибо живут в прекрасной России, которая является альтернативной силой, иным полюсом притяжения, и отчаянно борется за права русского народа.

Или не является? Хочется поинтересоваться, а куда как-то быстро «слился» БРИКС, который виделся чуть ли не альтернативой Большой Семерки? Вы не помните? И насколько ОДКБ дает гарантию странам-участникам от нападения извне, учитывая новый этап армяно-азербаджанской драмы (а теперь давайте дружно представим нападение со стороны на страну НАТО)? Наконец, сколько братских стран Таможенного союза признали Крым российским? Куда прислониться малым государствам вроде Сербии-то в поисках нового полюса силы?

Вернемся к «слабому и продажному» Вучичу. Белград не признает сепаратистское Косово, но, не живя в параллельном мире, знает, что там есть определенные органы власти, которые Сербия признает как «временные», в том числе, и местный парламент. Благодаря этому Белград помог косовским сербам создать политическую партию, фракцию в парламенте и провести во временное «правительство» двух сербских министров. Чтобы на этом уровне отстаивать права соплеменников.

И теперь давайте вспомним – много русских партий создала Москва на постсоветском пространстве? Единственный внятный «Русский союз Латвии» живет без всякой поддержки бывшей митрополии.

Белград на протяжении церковного кризиса устами самых видных спикеров, включая президента, поддерживал Сербскую Православную Церковь во время церковного кризиса в Черногории, а местные сербские активисты принимались лично Вучичем. Многих ли русских и православных активистов принимали на самом высоком уровне в Кремле?

Вучич заявил, что сербское государство намерено монументально увековечить память жертв сербского исхода из Хорватии. На сожжение русских активистов в Одессе Москва, как известно, ответила по версии пропагандистов, «грозным русским молчанием».

Сам Вучич недавно был в Республике Сербской, в то время как приезд представителей руководства России в Донецк или Луганск можно представить только во сне.

Сербские министерство культуры, МИД и даже министерство обороны выступают против любой попытки хорватов присвоить память Теслы, косоваров присвоить сербские святыни в Косово. Москва, в свою очередь, даже не поперхнулась после запрета русского образования в Латвии и Эстонии, и переименования русских городов в Казахстане – напротив, Назарбаеву вручили орден.

Сербия при «демократах» сдавала своих героев в Гаагу, но при Вучиче эта порочная практика прекратилась, а вот РФ только совсем недавно депортировала казахстанского ополченца Донбасса на расправу в Казахстан, а до этого были другие.

Группу сербских детей из Косово, приехавших на соревнования в Белград, принимал мэр столицы и говорил, что этот город – их. Потому что они сербы. Москва же говорит русскому Донбассу, что «признает территориальную целостность Украины». И подобные сравнения можно продолжать и продолжать.