22.06.2018, Краматорск, Владимир Гладков

2 128 просмотров

Появилось видео, как Порошенко поет украинский гимн на представлении своего назначенца на Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко представил нового губернатора подконтрольной Киеву части Донецкой области Александра Куця.

Об этом стало известно в ходе прошедшей в Краматорске пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Мероприятие началось с хорового исполнения вместе с президентом гимна Украины, которое закончилось выкриком «Слава Украине».

Отметим, что Пётр Порошенко и раньше шокировал публику своим певческим талантом.

Прежде чем представить нового назначенца, Порошенко в очередной раз похвастался принятием закона «О национальной безопасности», который даст Украине возможность получить новые финансовые вливания из Запада.

«У меня в ближайшее время состоится разговор с министром обороны США. Мы получим увеличение финансовой поддержки обороны нашего государства, улучшение военно-технического сотрудничества и усиления Вооружённых сил Украины и всего сектора безопасности и обороны. Это чрезвычайно важно, и особенно важно то, что мы успели это сделать до саммита НАТО, который состоится в Брюсселе 11-12 июля», – сказал он.

После выступления президента был зачитан официальный приказ о назначении нового губернатора Донецкой области.

«Назначить Куця Александра Ивановича главой Донецкой областной государственной администрации», – говорится в документе.

Новый губернатор поблагодарил своего шефа за оказанное доверие, а также пообещал и в дальнейшем бороться с «российской агрессией».

«Во-первых, хотел бы поблагодарить господина президента за доверие. Во-вторых, хотел бы сказать, что не подведу и буду прикладывать максимальные усилия для того, чтобы Донецкая область развивалась как можно эффективнее. Основными приоритетами для нас так и остаются информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона. Мы понимаем, что в регионе сейчас непросто, идут постоянные боевые действия, связанные с российской агрессией, в связи с чем постоянное сотрудничество с военными и с командованием Объединённых сил позволит нам очень быстро продемонстрировать жителям Донецкой области эффективность этого региона и его экономический рост», – сказал Александр Куць.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что преемник Жебривского связан с убийством «Моторолы».