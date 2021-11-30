Премьер Сербии показала двуличность главной сербофобки Европарламента

30.11.2021  20:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Германия, Дзен, дискриминация, Запад, Конфликт, Косово, Кризис, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Сербия, Скандал


Глава правительства Сербии Анна Брнабич ответила на заявление докладчика Европарламента по Косово и евроинтеграции Сербии Виолы фон Крамон о том, что пресечение властями Сербии прозападных эко-провокаторов был «жестким и неадекватным».

Сербский премьер-министр напомнила, что в свое время фон Крамон назвала вторжение косовских боевиков на север края со стрельбой по сербам «торжеством закона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава правительства Сербии Анна Брнабич ответила на заявление докладчика Европарламента по Косово и евроинтеграции...

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Виола фон Крамон

Анна Брнабич дала в своем твиттере ответ на заявления докладчика Европарламента по Косово и евроинтеграции Сербии, записной сербофобки, называющей себя албанским лоббистом, представительницы немецких «зеленых» Виолы фон Крамон по-поводу выдавливания сербской полицией с трасс перекрывших их местных прозападных «экологов»-провокаторов.

«Случай 1: ROSU, вопреки Брюссельскому соглашению, вторгается на север Косово и Метохии, – написала Брнабич. – Сербы выходят на улицы в знак мирного протеста. ROSU стреляет в них и по счастливой случайности никого не убивает (ранив Сречко Софрониевича). Виола фон Крамон: это верховенство закона, а реакция Приштины вызывает «полное уважение».

Случай 2: Около ста человек на несогласованном митинге перекрывают международную дорогу и запрещают всем остальным передвижение по всей Сербии. Государство решает не применять силу. Виола фон Крамон: «Я шокирована реакцией властей», «ответные меры государства были крайне жесткими и неадекватными».

Что хочет сказать нам Виола:

1. Следует ли нам стрелять в людей, чтобы вызвать «полное уважение», как в случае с Приштиной?

2. Верховенство закона в случае с Приштиной это не одно и то же, что в случае с Белградом?

3. Что сербы в Косово и Метохии не имеют таких же прав, как граждане где-либо еще?

Печально и лицемерно».

Следует отметить, фон Крамон, в свое время заявившая, что изменений в переговорах по Косово не будет, пока в Сербии не произойдет смены власти, уже успела побывать в Лознице и Горне Неделице, где «экологи» собирают подписи за отмену разработки литиевых месторождений.

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