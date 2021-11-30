Премьер Сербии показала двуличность главной сербофобки Европарламента

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Глава правительства Сербии Анна Брнабич ответила на заявление докладчика Европарламента по Косово и евроинтеграции Сербии Виолы фон Крамон о том, что пресечение властями Сербии прозападных эко-провокаторов был «жестким и неадекватным».

Сербский премьер-министр напомнила, что в свое время фон Крамон назвала вторжение косовских боевиков на север края со стрельбой по сербам «торжеством закона», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Виола фон Крамон

Анна Брнабич дала в своем твиттере ответ на заявления докладчика Европарламента по Косово и евроинтеграции Сербии, записной сербофобки, называющей себя албанским лоббистом, представительницы немецких «зеленых» Виолы фон Крамон по-поводу выдавливания сербской полицией с трасс перекрывших их местных прозападных «экологов»-провокаторов.

«Случай 1: ROSU, вопреки Брюссельскому соглашению, вторгается на север Косово и Метохии, – написала Брнабич. – Сербы выходят на улицы в знак мирного протеста. ROSU стреляет в них и по счастливой случайности никого не убивает (ранив Сречко Софрониевича). Виола фон Крамон: это верховенство закона, а реакция Приштины вызывает «полное уважение». Случай 2: Около ста человек на несогласованном митинге перекрывают международную дорогу и запрещают всем остальным передвижение по всей Сербии. Государство решает не применять силу. Виола фон Крамон: «Я шокирована реакцией властей», «ответные меры государства были крайне жесткими и неадекватными». Что хочет сказать нам Виола: 1. Следует ли нам стрелять в людей, чтобы вызвать «полное уважение», как в случае с Приштиной? 2. Верховенство закона в случае с Приштиной это не одно и то же, что в случае с Белградом? 3. Что сербы в Косово и Метохии не имеют таких же прав, как граждане где-либо еще? Печально и лицемерно».

Следует отметить, фон Крамон, в свое время заявившая, что изменений в переговорах по Косово не будет, пока в Сербии не произойдет смены власти, уже успела побывать в Лознице и Горне Неделице, где «экологи» собирают подписи за отмену разработки литиевых месторождений.