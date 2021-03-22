Престарелый Байден отказался от дебатов с Путиным

22.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты отказались от диалога президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в прямо эфире.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает МИД Российской Федерации.

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«С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение Президента России В.В. Путина о проведении разговора с президентом США Дж.Байденом 19 или 22 марта с.г. в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности. Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США.

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент США назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей».

После этого Москва отозвала своего посла из Вашингтона.