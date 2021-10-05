Президент Израиля отказался приветствовать ВСУ бандеровской кричалкой

Президент Израиля отказался приветствовать ВСУ бандеровской кричалкойНовости Украины
Президент Израиля Ицхак Герцог во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве у Мариинского дворца не стал приветствовать почётный караул словами «Слава Украине».
Президент Украины у ковровой дорожке лично встретил израильского гостя. В начале церемонии прозвучали гимны двух стран, после чего главы государств осмотрели строй воинов почетного караула Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Президент Израиля Герцог подошёл к микрофону и поприветствовал украинских военных. «Героям слава!» – отозвался почётный караул.
Примечательно, что израильский лидер за последнее время – среди единиц из глав государств, которые не приветствовали украинский строй лозунгом «Слава Украине!» Так, во время своего визита с бандеровским приветствием к караулу обращался турецкий президент Эрдоган. При этом президент Турции читал транскрипцию по шпаргалке. Также «Слава Украине» кричала президент Молдавии Майя Санду, грузинский лидер Саломе Зурабишвили, президент Польши Анджей Дуда и многие другие главы государств.
Напомним, Ицхак Герцог прибыл в Киев по приглашению Зеленского для участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра.
Отметим, законопроект об изменении воинского приветствия «Здравия желаю» на слова: «Слава Украине – героям Слава!» был принят Верховной радой в первом чтении осенью 2018 года.
Ранее историк и политолог Владимир Корнилов указывал, что исторически «СУГС» – это клич «Союза украинских фашистов», действовавшего в Чехословакии и на территории современной Украины в 1920-е годы. Позже он активно использовался украинстсвующими гитлеровскими коллаборантами разных мастей в период Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.
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