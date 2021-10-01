Президент вправе снять Разумкова и идти на второй срок – Карасёв записался в зеленоботы

01.10.2021 19:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям, нацелен на второй срок, и поэтому хочет отстранения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский становиться матёрым политиком, он нацелен на второй срок. Он хочет, чтобы команда была едина и заточена на его победу, чтобы не было разброда и шатаний, чтобы слушали его. Кстати, кто думает, что им манипулируют – абсолютная неправда. Зеленский сам готов и умеет манипулировать людьми. А у Разумкова другая линия, вот в чём проблема. Его отзовут, потому что это же монобольшинство его туда призвало, оно может его и отозвать. Президент имеет право его отозвать», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Зеленский не допустит раскола партии «Слуга народа» и перехода части депутатов к Разумкову.

«Если Разумков хотел бы иметь отдельную политическую линию и претендовать на собственную политическую карьеру, и при этом оставаться главной Верховной рады – без проблем, создавай свою фракцию. Бери депутатов от «Слуги народа» и перевербовывай их, пусть они говорят: «Теперь наш лидер не Зеленский, а Разумков». Но этого же нет, и президент этого не допустит» – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Владимир Зеленский проводит «публичную казнь» спикера парламента Дмитрия Разумкова в назидание всем другим политикам, думающим, что они способны оспорить главенствующую роль президента.

Кроме того, в Киеве отметили, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против своего начальства, и, вопреки президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, отправил текст закона «о деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии.