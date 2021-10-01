Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
01.10.2021 19:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Президент вправе снять Разумкова и идти на второй срок – Карасёв записался в зеленоботы

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям, нацелен на второй срок, и поэтому...

Президент Украины Владимир Зеленский, вопреки своим предвыборным обещаниям, нацелен на второй срок, и поэтому хочет отстранения спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Зеленский становиться матёрым политиком, он нацелен на второй срок. Он хочет, чтобы команда была едина и заточена на его победу, чтобы не было разброда и шатаний, чтобы слушали его. Кстати, кто думает, что им манипулируют – абсолютная неправда. Зеленский сам готов и умеет манипулировать людьми.

А у Разумкова другая линия, вот в чём проблема. Его отзовут, потому что это же монобольшинство его туда призвало, оно может его и отозвать. Президент имеет право его отозвать», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что Зеленский не допустит раскола партии «Слуга народа» и перехода части депутатов к Разумкову.

«Если Разумков хотел бы иметь отдельную политическую линию и претендовать на собственную политическую карьеру, и при этом оставаться главной Верховной рады – без проблем, создавай свою фракцию.

Бери депутатов от «Слуги народа» и перевербовывай их, пусть они говорят: «Теперь наш лидер не Зеленский, а Разумков». Но этого же нет, и президент этого не допустит» – заключил Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Владимир Зеленский проводит «публичную казнь» спикера парламента Дмитрия Разумкова в назидание всем другим политикам, думающим, что они способны оспорить главенствующую роль президента.

Кроме того, в Киеве отметили, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков выступил против своего начальства, и, вопреки президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде, отправил текст закона «о деолигархизации» на рассмотрение Венецианской комиссии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть