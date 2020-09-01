Причитая по Навальному, Шнур пригрозил «расколоть деформированную Россию»

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Скандально известный российский певец Сергей Шнуров, ушедший недавно в политику и примкнувший к либералам, мечтает «расколоть плиту» российского государства.

Об этом он заявил в интервью российскому журналисту Максиму Шевченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шнуров пожаловался, что государство слишком сильно контролирует граждан и тут же подчеркнул, что не хочет его полного развала.

«Я считаю, что государство у нас деформировано, что оно слишком велико, что оно слишком назидательно и слишком зарегулировано. Что государство у нас является той самой плитой, из-под которой уже ничего не растет. Даже случай с Навальным – ну, Господи, был у вас оппозиционер, прекрасный, прекрасный оратор, снимал не очень плохие фильмы – нет же, тоже не устраивает никого.

Это же всего лишь росток, это и есть политическая жизнь. Без таких, как Навальный, не бывает воздуха. Я бы хотел, чтобы эта платформа и этот бетон, который сейчас придавливает любую политическую жизнь, чтобы он немножко потрескался благодаря такому ростку, как я. Немножко – это вплоть до того… достаточно будет того, что я нанесу какой-то скол этому всему положению вещей… Чтобы там было немножко побольше воздуха и жизни.

Не для того, чтобы его уничтожить – это абсурд. Понятно, что это все мечты молодых романтиков. Я уже не молодой и не романтик, понимаю, что без государства у нас ничего не случится, и такая огромная территория, как страна, без государства и довольно такого, какое оно у нас есть – местами жесткого, просто не воплотится в этих географических позициях, оно просто развалится», – заявил Шнуров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», музыкант Сергей Шнуров недавно стал членом санкт-петербургского отделения Партии роста, которая считается контролируемой псевдолиберальным проектом для распыления протестных голосов.

Музыкант также поддержал либерального оппозиционера Алексея Навального, у которого случились проблемы со здоровьем прямо во время перелета из Томска в Москву.

Ранее Шнуров также возглавил оппозиционный телеканал, который вещает на русскоязычную аудиторию из США.

Не так давно певица Юлия Чичерина, известная поддержкой ополчения Донбасса, назвала Шнурова «ссыкливым частушечником» за его недавнее признание в эфире ТВ о боязни выступать в ЛДНР.