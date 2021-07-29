Новости Украины

Украине необходимо перенимать опыт Азербайджана, и, невзирая на возможность дипломатического решения конфликта в Донбассе, готовиться к военному сценарию .

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на Донбассе происходят боевые действия низкой интенсивности, но на примере боевых действий между Азербайджаном и Арменией хочу показать – они вели переговоры так же в Минске почти тридцать лет. Там были конфликт малой интенсивности, но в прошлом году он перерос в локальную войну, к чему и Украине нужно подготовиться», – сказал он.

Кроме того, генерал ВСУ подчеркнул, что Украине стоит готовить военный сценарий.

«Мы решаем вопросы дипломатическим путём, посмотрим, насколько это мы сможем сейчас после встреч Зеленского с президентами США и России. Но, готовить свой военный потенциал нужно, в случае если придётся действовать военным путём», – заключил Романенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать вопросы безопасности Украины с президентом США Джо Байденом во время грядущего визита в Вашингтон.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на встрече президентов США и Украины будет та же самая повестка дня, что и на предшествующих встречах глав государств, и не стоит ожидать от нее чего-то нового.