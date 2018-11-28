Придворный эксперт Порошенко подтвердил, что военное положение ввели после консультаций с Западом

28.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Военное положение на Украине не ввели в годы самых ожесточенных боев и котлов с массовой гибелью солдат ВСУ потому, что против этого выступал коллективный Запад.

Об этом в эфире UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил сотрудничающий с администрацией президента Украины политолог Владимир Фесенко, отвечая на вопрос, почему не ввели военное положение после потери Крыма или поражений в Иловайском и Дебальцевском котлах.

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По его словам, против этого по разным причинам “категорически были против” западные партнеры Украины.

«К этой идее крайне негативно относились наши зарубежные партнеры и то, что появилась идея введения военного положения, тоже потребовало консультаций. Они опасались, не приведет ли это к эскалации конфликта, к усилению напряжения не только со стороны России, но уже и со стороны Украины. Будем объективно воспринимать действия наших международных партнеров, что они наши друзья и готовы нам во всем помочь. К сожалению, это далеко не так. Действуют они весьма прагматично. Их, прежде всего, интересует, чтобы конфликт, который реально сейчас существует, чтобы он не разрастался, чтобы не было эскалации конфликта, чтобы не было новой войны», – заявил Фесенко.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.