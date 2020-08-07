07.08.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Вооруженные силы, Косово, Политика
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Приштина объявила набор в будущую «армию Косово»


Так называемое «министерство обороны Косово» заявило, что начнет с 10 по 21 августа набор рекрутов в «Силы безопасности Косово», которые планируется преобразовать в полноценную армию.

Перед началом акции сепаратистское ведомство запустило пропагандистский ролик, демонстрирующий что новобранцев будут обучать по стандартам НАТО.

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В информации «министерства обороны Косово» сообщается о том, что набор будет происходить на конкурсной основе, для несения службы приглашается молодежь от 18 до 23 лет «вне зависимости от половой и этнической принадлежности». От рекрутов требуется обладать хорошим здоровьем, не иметь криминального прошлого и депортаций из других государств, татуировок на видных местах и пирсинга, иметь законченное среднее образование. Учитывая низкий уровень жизни в Косово (согласно ряду исследований – самый низкий в Европе), можно предположить, что конкурс в вооруженные формирования сепаратистов будет большим.

Пропагандистский ролик построен так, что из него становится очевидно, что учить молодежь будут по стандартам НАТО. И даже сцена, где бойцы устанавливают флаг Косово, копирует знаменитое фото водружения американскими бойцами флага США над японской Иводзимой в феврале 1945 года.

Напомним, что о наборе в будущую «армию Косово» в конце июля этого года объявил «президент» края Хашим Тачи. Согласно утвержденным в декабре 2018 года Ассамблеей Косово поправкам в «Закон об изменении мандата Сил безопасности Косово» процесс превращения этих формирований в армию должен занять десятилетие и обойдется Приштине от 55 миллионов евро в год в первое время до 100 миллионов евро в год через шесть лет. Пока же вооружения косовским Силам безопасности активно поставляют США и Германия.


При этом следует отметить, что Косово, равно как американские и европейские кураторы сепаратистского проекта действуют в нарушение Резолюции 1244 Совбеза ООН, согласно которой на территории края из вооруженных сил допускаются только подразделения миротворцев, а все формирования сепаратистов должны быть разоружены. При этом Хачи также заявил, что в перспективе «Армия Косово» станет призывной, что, по мнению ряда аналитиков, только поспособствует исходу сербов из края, поскольку перед местной сербской молодежью встанет дилемма: либо служить в подразделениях сепаратистов, либо сесть в тюрьму за уклонение от призыва.

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