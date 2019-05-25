Продлит ли КСУ жизнь гнойнику на Грушевского?

25.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

На данный момент невозможного спрогнозировать решение Конституционного суда относительности законности указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели».

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«Вопрос о конституционности президентского указа рассматривается Большой палатой КСУ, то есть принятие решения возлагается на всех судей (на сегодняшний день — 17 человек), необходимый кворум — 12 человек, решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 10 судей. Срок рассмотрения «дела» не может превышать полугода, но если конституционное представление будет признано неотложным (а это, как мне кажется, тот самый случай), то КСУ должен рассмотреть его в течение одного календарного месяца», – отмечается в публикации.

При этом указывается, что если гипотетическое решение КСУ о неконституционности президентского указа будет принято после дня голосования, служить поводом для отмены результатов выборов оно не может.

«Каким будет решение Конституционного суда о судьбе досрочных выборов зависит от многих обстоятельств — от аргументов сторон, от умения различных сил повлиять на будущий вердикт, от готовности переживающего сложные времена КСУ ввязываться в «чужую» игру. Решение может быть двусмысленным, экзотическим (и то, и другое случалось). Запоздавшим (и такое бывало). Суд может просто уклониться от вынесения заключения под надуманным предлогом. А может и подыграть», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Верховная рада пошла на демарш в отношении предложенных Зеленским законопроектов об изменении правил выборов.

Также депутаты Верховной рады оспорили в Конституционном суде решение нового украинского президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента.

Кроме того, в украинском парламенте объявили Зеленского узурпатором.

Отметим, что плановые парламентские выборы должны пройти в октябре 2019 года.