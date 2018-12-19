Провокационный обстрел Крыма планируется в районе Перекопского перешейка

19.12.2018, Симферополь, Олег Кравцов

В районе Перекопского перешейка, который соединяет Крым с материком, Киев на следующей неделе планирует устроить вооруженную провокацию.

Об этом пишут “Известия”, ссылаясь на информацию, полученную от высокопоставленного источника в российских дипломатических кругах.

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“По нашей информации, 24–25 декабря Украина собирается обстрелять Крым в районе Перекопа. Киев планирует эту диверсию именно на суше. Им почему-то кажется, что на море выше риск более серьезной эскалации конфликта. При этом Россию хотят спровоцировать на ответ, чтобы потом кричать на всех углах об агрессии. А Порошенко нужен повод продлить военное положение. Ведь у нынешнего президента низкий рейтинг и его шансы выиграть выборы крайне невелики”, – сказал собеседник издания.

В свою очередь постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов отметил, что инцидент в Керченском проливе — лишь «начало цикла украинских провокаций, связанных со стартом президентской предвыборной кампании».

“Мы ожидаем еще много таких неприятных сюрпризов. Естественно, в Крыму все бдительны и настроены на то, чтобы не допустить никаких осложнений. Мы это видим и чувствуем с самого начала”, – заявил Мурадов.

В Верховной раде также не исключают, что следующая провокация, инициированная президентом Порошенко, произойдет на границе с Крымом.

“Для нас не станет сюрпризом, если это действительно состоится. Мы понимаем, с кем имеем дело. С аферистом, который сделает всё что угодно, для того чтобы удержаться у власти. В Керченском проливе Порошенко уже совершил одну провокацию. И все понимают, что на этом он не остановится. Ему очень нужно основание, чтобы продлить военное положение”, – заявил изданию депутат украинского парламента Евгений Балицкий.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава МИД РФ сообщил, что в конце декабря возможны провокации со стороны Украины на границе с Крымом.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что сил у России на полуострове более чем достаточно, и все они находятся в боевой готовности.

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