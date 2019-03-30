Провокация Киева сорвана: ВСУ в ярости обстреляли ЛНР

30.03.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские подразделения на Луганщине обстреляли из тяжёлого оружия населённый пункт Золотое-5, в районе которого планировали в одностороннем порядке открыть КПВВ для проведения кровавой провокации, которая была предотвращена, благодаря огласке.

Об этом на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он рассказал, что 29 марта в результате вражеского минометного обстрела Луганской Народной Республики поврежден газопровод и четыре электроподстанции в поселке Золотое-5, вследствие чего без газа остались два жилых дома, электричество отсутствует у 189 абонентов населенного пункта.

«Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня зафиксировали разрыв 122-мм боеприпаса во дворе жилого дома в Калиново. Только по счастливой случайности в результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал», – отметил начальник пресс-службы НМ ЛНР.

Он добавил, что в настоящее время представителями ЛНР в СЦКК осуществляется сбор и фиксация доказательств обстрелов населенных пунктов республики со стороны киевских военных.

«Впоследствии данные материалы будут приобщены к уголовному делу в отношении военного преступника – командира 54-й механизированной бригады полковника Алексея Майстренко, с позиций которого и производился обстрел вышеуказанных населенных пунктов», – сказал в заключении Яков Осадчий.

Огонь вёлся с направления подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое-4.

«В ходе анализа фрагментов примененных боеприпасов, повреждений установлено следующее: обстрел населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) велся с применением миномета калибра 120 мм минами ОФ-34. С места происшествия извлечены фрагменты примененных боеприпасов», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «ПолитНавигаторв», украинская сторона в одностороннем порядке объявила об открытии КПВВ «Золотое», однако, согласно разведданным, это планировалось сделать для организации кровавой провокации с массовой гибелью мирного населения накануне выборов на Украине.