Провокация у Керченского пролива воскресила хит «Бог ушёл из Украины»

30.11.2018

В социальных сетях набирает популярность клип на песню группы «Бахыт-Компот» под названием «Старый Крым», созданный активистами из ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сам текст песни, в котором речь идёт о событиях Евромайдана и последующей войны в Донбассе, был написан более года назад и поначалу не привлёк особого внимания общественности.

Однако события, связанные с недавней украинской провокацией у Керченского моста и последующее введение военного положения в 10 областях Украины обострили актуальность этой темы.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали СНБО и Верховную Раду и ввели военное положение в 10 областях, граничащих с РФ.