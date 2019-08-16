16.08.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Происшествия, Украина
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Психическое расстройство «радикальное украинство» оказалось неизлечимым

Часть зараженных недугом русофобии украинцев переживает самый настоящий траур, поскольку пассажиры и экипажа летевшего в Крым российского авиалайнера остались живы, несмотря на отказ двигателей в воздухе.

Об этом пишет «Комсомольская правда», напомнившая, что личные данные экипажа разместили на украинском стукаческом сайте «Миротворец».

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«Это психическое расстройство под названием «радикальное украинство», как известно, не лечится. А зараженные этим недугом переживают настоящий траур. Они бы так хотели, чтобы самолет взорвался, загорелся, все погибли, а они бы испытали чувство удовлетворения, что «оккупанты» не долетели до Крыма. Но – не сложилось. И потому их разочарование, хоть и трудно, но можно объяснить.

Непонятно, почему они останавливаются на полпути. Надо было еще занести в список «Чистилища» всех пассажиров этого рейса, всех сотрудников аэропорта «Чкаловский» готовивших борт к вылету. Кстати, а почему в списке Миротворца нет ни европейского консорциума «Airbus S.A.S», который произвел А-321?», –

Как сообщал «ПолитНавигатор», самолет «Уральских авиалиний» A-321, совершавший рейс из Москвы в Симферополь, загорелся и был вынужден совершить экстренную посадку в Подмосковье.

При этом бежавший на Украину российский либерал Аркадий Бабченко сокрушается, что летевшие в Крым «оккупанты» спаслись.

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