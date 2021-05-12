12.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Расстрел в казанской гимназии, устроенный Ильназом Галявиевым, скорее всего объясняется его психическим заболеванием.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил психолог Евгений Идзиковский.

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«Это явно какая-то психиатрия. Нормальный человек понимает, какие последствия принесет для него подобное массовое убийство, и расстреливать невинных людей, тем более детей, в школу не пойдет. Вполне вероятно, что у Галявиева в детском возрасте еще не было явно заметно никаких психических отклонений. Дело в том, что манифестация подобных заболеваний чаще всего происходит в возрасте 16-22 лет. Заболевание может явно проявиться буквально в течение нескольких месяцев, и человек неожиданно для окружающих начинает совершать неадекватные поступки», – говорит эксперт.

По его словам, из опубликованных убийцей в соцсетях сообщений, где он называет себя богом, следует, что с ним необходимо было работать психиатрам.

Специалист полагает, что школу, которую Галявиев закончил несколько лет назад, он выбрал в качестве объекта нападения из-за каких-то негативных воспоминаний, которые резко обострились во время болезни.

«Если говорить о том, можно ли было заметить нестандартное поведение молодого человека и так или иначе предотвратить преступление, то тут главный вопрос к специалистам, которые выдали ему разрешение на хранения оружия. В ходе процедуры необходимо получить справку в том числе у психиатра. Также тревожными звоночками для родных могла стать излишняя замкнутость молодого человека, иногда это признак психического заболевания. Кроме того, появилась информация, что с января стрелок перестал посещать занятия в колледже, это тоже является настораживающим признаком», – резюмировал Идзиковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», вчера в одной из школ Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе зарегистрированным на себя оружием. В итоге погибло 9 человек.

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