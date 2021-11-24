Пушилин объяснил, что Украина, воюя с «СП-2», газ дороже для себя

24.11.2021  17:58 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Газ, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Противодействуя «Северному потоку-2», Киев увеличивает стоимость газа на международном рынке и усугубляет собственный энергетический кризис.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Противодействуя «Северному потоку-2», Киев увеличивает стоимость газа на международном рынке и усугубляет собственный энергетический...

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«Лучшего для внешних акторов, чем бороться с «Северным потоком», со стороны Украины никто бы не мог и придумать. Смотрите, что они делают – противодействуют «Северному потоку-2», и с учётом того, что они по глупости разорвали прямые поставки газа из России на Украину, по нормальным ценам для своих же граждан, они ещё способствуют росту цен на спотах. И, по сути, делают газ дороже для себя же», – отмел глава молодого государства.

«Но в чём ещё парадокс – они, противодействуя «Северному потоку-2», думают не об Украине. И не о том, чтобы Украина осталась транзитёром. Они действуют в угоду США, которым выгодно поставлять сжиженный газ», – резюмировал Пушилин.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что целью обострения ситуации на Донбассе для Украины является провокация России на ответные действия. Это позволит Киеву в очередной раз обвинить Москву в агрессии и может помешать запустить «Северный поток-2».

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