Отсрочка запуска «Северного потока-2» несёт Украине большие неприятности

Новости Украины

В Киеве напрасно радуются отсрочке сертификации «Северного потока-2», так как за это время цены на европейских спотовых рынках только вырастут, что ударит и по карманам украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу «Северного потока-2», я вижу, какая эйфория сегодня, они радуются. Только не пойму, чему. Хорошо, «Северный поток-2» не запустят ближайшие полгода, как вы думаете, в этих политических условиях, неужели Россия скажет – «да, мы проиграли, давайте качать газ через Украину в Европу», будет такое? Нет, не будет. Второй вопрос в связи с тем, что «Северный поток» не запустят. Как ты думаешь, на спотовых рынках цены будут расти на газ? Да! А где мы этот газ будем приобретать? На спотовом рынке. А кто это оплатит? Это оплатят украинцы. Я просто хочу понять, мы чему радуемся, на самом деле?» – сказал Килинкаров.

По его мнению, в итоге очередная украинская «перемога» неизбежно превратится в «зраду».

«Там эйфория, говорят – «всё, мы почти всех победили». Только мы победили странно. Мы как бы победили, но стали беднее. Кто выигрывает от этого всего? Они там думают, что ведут войну. Вы за кого ведёте войну? Вы ведёте войну в интересах американцев, которые не хотят запуска «Северного потока-2», для того, чтобы сохранить высокие цены на европейском рынке и, как следствие, на мировых рынках – для того, чтобы продавать свой газ по 2 тысячи долларов. Нам большое счастье от того, что американцы получат сверхприбыли от продажи газа? У нас доля там есть? Надо хотя бы исходить из тех интересов, которые есть у нашего государства», – возмущался экс-депутат.