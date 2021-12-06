Пушилин: Украина готова к войне. Мы тоже

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Новости Украины

Заявления и агрессивные действия со стороны украинского руководства и Запада говорят о подготовке полномасштабного наступления на республики Донбасса.

Об этом в ходе встречи с журналистами в московском клубе «Добрые русские люди» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается возможного возобновление полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива реальна, с учётом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнёров. То количество вооружений и личного состава, которые стянуты в зону конфликта говорит о том, что Украина готова», – считает Пушилин.

«Будет ли политическое решение? Посмотрим. Но мы со своей стороны, конечно же, готовимся. На то, как дальше будет развиваться события, мы будем реагировать по ситуации. Мы готовим разные варианты, и наши подразделения находятся в тонусе», – сказал глава ДНР.

Он отметил, что Донбасс ждёт от Украины любых провокаций, потому что страна давно потеряла свою самостоятельность.

«На протяжении всего конфликта, мы ожидаем от Украины чего угодно, потому что мы имеем дело со страной, которая потеряла свою субъектность после государственного переворота 2014 года. Поэтому, как будет угодно внешним игрокам, так Украина и будет поступать. К тому же, этому может поспособствовать внутриполитический и энергетический кризис», – заключил Пушилин.

Напомним, ранее в Москве заявили, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам с Россией разрушает стратегическую стабильность на континенте и чревато большой войной.

Кроме того, ранее в Донецке отметили, что Украина и её западные хозяева активно готовятся к началу полномасштабной войны в Донбассе .