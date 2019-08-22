Путин и Макрон поставили на место Зеленского

22.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Идея президента Украины Владимира Зеленского о расширении «нормандского формата» за счет США и Великобритании отвергнута.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который считается близким к помощнику президента РФ Вячеславу Суркову.

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«Эта идея сначала Порошенко, а затем – и Зеленского бессмысленна, потому что она добавляет новых переговорщиков без расширения и углубления повестки. Это не создает никаких новых смыслов и никаких новых эффективных механизмов для Минских соглашений. И очевидно, что те заявления, которые были сделаны президентами России и Франции на встрече 19 августа свидетельствуют, что обе стороны, участвующие в ныне существующем «норманнском формате», считают это предложение по расширению неприемлемым. И неэффективным», – сказал политолог.

По его словам, Украина, предлагая каждый раз расширить «нормандский формат», на самом деле желает лишь потянуть время, чтобы не выполнять взятые на себя обязательства, а также хочет усилить давление на РФ за счет новых участников формата.

Эксперт также согласился с журналистами, уточнившими, можно ли считать, что «Путин и Макрон поставили на идее Порошенко-Зеленского жирную точку».

«Да, можно считать, что идея Порошенко и Зеленского о ликвидации «нормандского формата» путем его расширения окончательно отвергнута. Не будет расширения. А значит, не будет ревизии Минских соглашений. Это важный, конкретный результат», – резюмировал Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский пропагандист Дмитрий Гордон закатил истерику из-за встречи Макрона с Путиным.

Кроме того, экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко обвинил французского президента в предательстве Украины.

А бывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный после встерчи Макрона с Путиным заявил, что антироссийские санкции доживают последние месяцы.