Путин предупредил Киев о грядущих последствиях

27.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российское руководство «с серьезной озабоченностью» смотрит на введение военного положения в части регионов Украины.

Такую оценку во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дал произошедшим вчера вечером в Киеве событиям президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выражена серьёзная озабоченность в связи с решениями Киева о приведении своих вооружённых сил в полную боеготовность и объявлении военного положения. Акцентировано, что украинское руководство несёт всю полноту ответственности за создание ещё одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски. Всё это явно предпринято с учётом предвыборной кампании на Украине», – говорится в сообщении.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.