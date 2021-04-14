«Путин рукопожатный». Байден посылает сигнал союзникам

14.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Если переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые инициировал президент США Джо Байден, состоятся, то разговор будет носить обоюдоострый характер.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявили политические эксперты, опрошенные «Коммерсантом».

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«Во-первых, предложение о проведении российско-американской встречи в верхах — это демонстрация уверенности Джо Байдена в своих силах. Президент Байден, которого некоторые его критики причислили к дряхлым маразматикам, сигнализирует Владимиру Путину и миру о том, что он не боится встречи на высшем уровне с одним из самых опытных политиков мира и готов на этой встрече жестко и последовательно отстаивать интересы США», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, Байден должен быть готов к тому, что его собеседник также будет ставить не вполне удобные вопросы – о «дипломатической войне», которую США уже много лет ведут против Москвы, о будущем иранской ядерной сделки, об активности НАТО в непосредственной близости от российских границ.

«То есть разговор в любом случае будет обоюдоострым. Но лучше, конечно, сразу положить карты на стол и внести ясность в то, где при администрации Байдена две страны могут работать вместе и где — не могут», — подчеркнул гендиректор РСМД.

А вот главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что звонком Путину Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав дебютный ход Е2—Е4.

«При этом приглашение к встрече в третьей стране — это и сигнал союзникам Вашингтона, что российский лидер является для действующей администрации США «рукопожатным», и своего рода извинение за хамское заявление Джо Байдена в интервью телеканалу АВС», — заявил Васильев.

Напомним, что вчера по инициативе американской стороны президент США позвонил своему российскому коллеге и предложил встретиться на территории третьей страны, чтобы обсудить накопившиеся в отношениях двух стран проблемы.

При этом ранее Байден согласился с утверждением, что президент Путин является «убийцей».

После этого в Москву из Вашингтона был отозван российский посол.