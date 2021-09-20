Путин виноват! – в Раде обвинили Россию в росте тарифов на Украине

20.09.2021 16:27 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Рекордный рост цен на газ в Европе якобы искусственно организовала Россия, чтобы использовать для давления на ЕС и Украину.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила зампред парламента Елена Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство должно объяснить Верховной раде и украинцам, какой будет стратегия недопущения роста тарифов на газ, тепло, электроэнергию, учитывая резкое повышение мировых цен на энергоносители. И, учитывая, что Россия, очевидно, манипулирует рынком, чтобы использовать искусственный рост цен на газ как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу. Мы видим, что это уже не в первый раз происходит, мы эти случаи уже знаем», – сказала она.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что цена на газ внутри Украины, в том числе и газа отечественной добычи, не зависит от себестоимости его добычи, а целиком и полностью определяется биржевыми котировками в ЕС.

Кроме того, в Киеве уверены, что уже в ближайшее время жители Украины почувствуют на себе последствия рекордного роста цен на газ в Европе.