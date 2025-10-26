Путину доложили об окружении крупной группировки ВСУ. Почему скептики не могут найти подтверждающие кадры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Купянске и Красноармейске (Покровске) российская армия блокировала большие силы ВСУ, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов во время доклада президенту Владимиру Путину.

«Завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова. Блокирована крупная группировка вооружённых сил Украины в составе 31 батальона… В настоящее время перед группировкой «Центр» стоит не менее важная задача по уничтожению окружённой группировки… Второе. На направлении действий группировки войск «Запад» окружён город Купянск. В окружении находятся… всего 18 боевых батальонов»,- заявил Герасимов.

На Украине данные об окружении, ожидаемо отрицают. А вот как ситуацию объясняют российские военкоры:

«Окружений в духе битвы за Сталинград сейчас просто нет. Скептики не смогут найти кадры встречи штурмовиков на севере от Покровска. Да, на карте есть точки, где еще сидят украинские военные. Но стоит поговорить с пленными и все становится на свои места. Оборона Покровска давно разбилась на маленькие анклавы. Солдаты сидят по 2 месяца без снабжения и эвакуации… Все дороги перекрыты ждунами. Даже пешком прорываются единицы. Получают ли снабжение окруженные? Да получают. «Мавиками» и Бабой-Ягой сбрасывают еду и воду. Типичный рацион на двух человек – две пачки лапши и две банки кильки на двое суток. Долго ли продержатся окруженные? Все будет зависеть от того, как мы выстроим уничтожение дронов-доставщиков противника. Уже сейчас поражение «Бабы-Яги» поставлено на поток, но все равно их слишком много кружит над Покровском даже в дневное время», – пишет военкор Александр Харченко.

Обозреватель Борис Рожин соглашается:

«Проблемы со снабжением – классический признак оперативного окружения, которое противник будет естественно отрицать, так же, как он отрицал аналогичные ситуации перед падением Угледара, Селидово, Суджи. Последняя особенно показательна, так как именно иссушение снабжения после взятия под контроль нашими дроноводами трассы Суджа-Юнаковка во многом предопределила (вместе с операцией «Труба» и другими активными действиями) катастрофу ВСУ в южных районах Курской области».

Блогер Юрий Подоляка считает, что бои за Покровск будут длиться еще несколько недель.

«Жаль только, что по моим данным противнику удалось вывести из окружения все т. н. элитные подразделения (прикрывшись второстепенными частями). Которые теперь спешно выстраивают линию обороны в районе Гришино. При этом надо понимать, что зачистка и уничтожение окруженной группировки (если та не сдастся), займет еще довольно много времени. Тем более, что сегодня дроны могут обеспечивать минимальное снабжение окруженных узлов сопротивления неделями».

У военкора Андрея Филатова еще более пессимистический прогноз:

«Дроны типа «Яга» (различные грузовые дроны) могут обеспечивать боевиков ВСУ еще пару месяцев».

Работающий на Красноармейском направлении военкор Александр Коц сообщает:

«Артиллерия активно говорит сейчас с обеих сторон… Никакой легкой прогулки для наших подразделений нет. И обрушения фронта нет. Каждый квартал, каждый дом, каждый подъезд даются непросто».

Его коллега Дмитрий Стешин призывает не верить в скорое освобождение Донбасса:

«К сожалению, с августа ситуация на последних оккупированных территориях ДНР существенно не изменилась… Идут тяжелейшие встречные бои, хохол понимает, что от этого участка фронта зависит, буквально, само существование конструкта под названием «Бандерштадт».

Военный эксперт Валерий Ширяев считает, что об окружении гарнизонов ВСУ заявлено «авансом» в связи с визитом в США российского переговорщика Кирилла Дмитриева.