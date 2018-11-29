Пятый год войны заканчивается бумажными корабликами – вице-адмирал ВМСУ

29.11.2018, Киев, Игорь Петров

Государственная политика Украины в судостроительной отрасли буксует – в стране так и не смогли создать полноценный флот.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-командующий ВМС Украины (2014-2016 гг.), вице-адмирал Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где государственные программы? Где финансовый ресурс? Где сроки? Где ответственность и прочее? К сожалению, пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием. Все, что мы смогли за этот период сделать – построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену”, – возмутился Гайдук.

По его словам, даже построенный катер не означает, что эта единица сможет увеличить военный потенциал и бороться “с той беспрецедентной ракетной угрозой, которая находится в Крыму”.

“К сожалению, имеют место пробуксовки государственной политики в судостроительной отрасли, противоречия между политико-бизнесовым подходом к судостроению и национальными интересами. На примере многострадального национального корвета «Владимир Великий» мы видим: при готовности корабля в 32% и документации более 60%, мы его то строим, то не строим. Такая же картина была и с малыми бронированными артиллерийскими катерами», – резюмировал экс-командующий.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

Среди задержанных российским пограничников оказалась грозившая РФ украинская «волчья стая».