Рада едва не одобрила санкции против боевиков «АТО»

18.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинский парламент провалил второе голосование по направлению запроса о введении санкций против боевиков добробата имени шейха Мансура на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующее постановление представила вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ставится на открытое голосование поддержка запроса группы депутатов Чернева, Костенко и других, всего десять депутатов, к президенту Украины о внесении бойцов добровольческого батальона имени шейха Мансура в санкционный список», – заявила Кондратюк.

В ходе голосования запрос поддержали 187 депутатов из 326 присутствующих, документ был одобрен.

Однако перед вторым голосованием – непосредственно о направлении запроса на подпись президента Владимира Зеленского, ряд парламентариев начали возмущаться содержанием запроса – что боевиков необходимо не «вносить», а «включать» в санкционный список. Поднялся гвалт и переполох, кто-то кричал «Ганьба!».

Во время второго голосования – о направлении запроса президенту – документ поддержали уже 166 парламентариев из 316 присутствующих. Запрос не был одобрен.

Напомним, некоторое время назад на Украине разразился скандал – в очередном санкционном списке Владимира Зеленского были обнаружены имя командира батальона чеченских боевиков Муслима Чеберлоевского и ещё нескольких участников этого подразделения.

К скандалу на стороне боевиков подключились некоторые депутаты Рады и разного сорта «побратимы». В частности, 14 парламентариев направили Владимиру Зеленскому запрос с требованием «не дать на растерзание врагу чеченских побратимов».

Чийгозом и Чубаровым, при поддержке «активистов», была развёрнута всеукраинская кампания по сбору подписей в поддержку чеченских боевиков. В результате дело на некоторое время «подвисло в воздухе».