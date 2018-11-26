Ранения украинских моряков оказались «вторичкой» – они играют в молчанку

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинские военные моряки, пытавшиеся вчера прорваться в Азовское море через Керченский пролив и задержанные спецназом ФСБ, оказались без документов.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщает российский военный корреспондент Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам журналиста, члены экипажей задержанных судов отказываются разговаривать с российскими правоохранителями.

«У раненых украинских моряков нет при себе документов, в диалог со следователями вступать они не спешат… Нам также стали известны подробности о полученных ранениях и условий, в которых их содержат в керченской больнице. В настоящей момент все находятся в травматологии, в реанимационном отделении даже не было необходимости. Ранения не пулевые, а осколочные – от так называемой “вторички”. Когда велась стрельба по кораблю, от корпуса отлетали мелкие металлические осколки – ими и посекло конечности украинским военным, находившимся на судне. Также, по нашей информации, при задержании они оказали сопротивление», – говорится в сообщении.

Отметим, что спецназ ФСБ проявил гуманность к украинским морякам

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично – в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Сообщалось, что число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков.