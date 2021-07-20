Черногорские раскольники хотят служить в древней резиденции митрополитов СПЦ

20.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Канонически непризнанная Черногорская православная церковь (ЧПЦ) обратилась к муниципальным властям, на балансе которых находится Цетинский монастырь, с просьбой разрешить им служить в обители.

На данный момент в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы, построенном в 15 веке, располагается резиденция Черногорско-Приморской митрополии канонической Сербской православной церкви.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», неканоническая «Черногорская православная церковь», действующая в стране в статусе общественной организации, в лице своего руководителя – изгнанного из СПЦ и анафемствованного Константинопольским патриархом расстриги Мираша «Митрополита Михаила» Дедеича обратилась к муниципальным властям города Цетине.

«Мы подали запрос муниципальным властям Цетине с просьбой разрешить нам служить в Цетинском монастыре, потому что он является их собственностью, – заявил Дедеич. –Мы ожидаем, что они позволят нам, и что престол святого Петра Цетинского наконец вернется в Черногорскую православную церковь, потому что это духовная опора черногорского государства».

Церковная собственность, по словам главного раскольника, незаконно зарегистрирована за Сербской православной церковью, была приобретена с позиции силы, злоупотребления политической властью, незаконным путем и не является законной собственностью канонической церкви.

«Это черногорское культурное наследие. Собственность состоит из более чем 12 квадратных километров земли и почти 650 церквей с монастырями. Власти должны вернуть его в государственную собственность и разрешить духовенству черногорской церкви служить на алтарях наших церквей, пока черногорский церковный вопрос не будет решен справедливым образом и черногорская церковь не получит статус государственной», – сказал Дедеич.

Ранее группа жителей Цетине – прихожан раскольничьей ЧПЦ, отправила петицию в мэрию города с просьбой передать знаменитый монастырь Рождества Пресвятой Богородицы неканонической Черногорской православной церкви.

Мираш Дедеич изначально был священником СПЦ, но из-за своих моральных качеств лишился сана, вдобавок от него ушла жена. Страдальца приютил Константинопольский патриархат, который отправил его служить в Рим, но тот и там не нашел ничего лучшего, как вести разгульный образ жизни и сблизиться с католиками, после чего был отозван и отправлен за штат.

В начале 90-х забытый было заштатный поп был приглашен в раскольничью структуру «Черногорская православная церковь», и после смерти ее главы его позвали на руководящую должность. Для этого раскольники из «Македонской православной церкви» постригли его в монахи, а другие раскольники – представители параллельного БПЦ – «Болгарского синода», возвели в достоинство митрополита. Подобные телодвижения возмутили Вселенский патриархат. В итоге Константинопольский патриарх Варфоломей предал Дедеича, ставшего именоваться «митрополитом Михаилом», анафеме. В ответ скандальный и склочный по своему нраву «предстоятель ЧПЦ» назвал того «турецким патриархом», который настоящему черногорцу не указ.

В последнее время, правда Мираш Дедеич говорит о Варфоломее с почтением, ожидая, что президенту Черногории Мило Джукановичу, неоднократно заявлявшему что его стране и народу нужна «собственная Церковь», удастся уговорить Вселенского патриарха дать черногорским раскольникам томос по украинскому образцу.