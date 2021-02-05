Подпишись на рассылку
10.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политические репрессии, Украина
Просмотров:

Разрешить кризис политическим путём на Украине уже невозможно, – экс-депутат Рады

Новости Украины

Внесудебное закрытие трёх телеканалов Владимиром Зеленским говорит о том, что сейчас происходит такая же оккупация Украины, как во время захвата этих территорий нацистами в ходе Великой Отечественной войны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Зеленский выступил и сказал на русском языке: «Чему нас учил Булгаков: не читайте газеты». Но Булгаков учил: «Не читайте». Если тебе не нравятся три этих телеканала – выключи их, и смотри свой телеканал. А что значит несудебный порядок закрытия телеканалов? Я приведу следующий пример из истории – это называется оккупация, указ: «Если до 26 числа не сдадите всех голубей в Киеве, то будете обвинены в саботаже, и вас расстреляют», – комендант Киева, 1941 год.

Это оккупированная территория, никакая Конституция на оккупированной территории не работает, они сами определяют, кто враг. В данном случае, мы столкнулись с тем беспределом, который решить политическим путём или выборами на Украине невозможно», – сказал Олейник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что необходимо не только оказывать давление на журналистов, но и лишить их закона, защищающего их профессиональную деятельность, чтобы власти было легче их репрессировать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть