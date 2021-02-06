Отмашку на запрет телеканалов Зеленскому дал Госдеп

06.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский мог получить добро от Запада на запрет вещания трех телеканалов, которые связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, пишет киевский журнал «Новое время».

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«Безусловно, это объявление войны Медведчуку. Решение беспрецедентное», – говорит политолог Владимир Фесенко, обслуживающий интересы Зеленского.

В свою очередь политтехнолог Сергей Гайдай считает, что момент с запретом каналов выбран удачно, поскольку «Путину сегодня не до Украины».

Виктор Медведчук. Коллаж «Нового времени».

Журнал обращает внимание, что незадолго до скандального указа Зеленского глава МИд Украины Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новым госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Госдеп давно и последовательно рекомендует Киеву усилить борьбу против агрессивных гибридных технологий, фейков и дезинформации со стороны России. И сейчас устами посольства в Украине поддержал решение Зеленского», – отмечается в статье.

А депутат ВР Алексей Гончаренко, ссылаясь на свои источники, рассказал, что с Блинкеном общался и глава офиса президента Андрей Ермак.

«Возможно, эти разговоры как‑то повлияли на решение [по телеканалам]», не исключает Гончаренко.

При этом политолог Анатолий Октисюк называет запрет телеканалов «сигналом для внешних партнеров о том, что Украина придерживается прозападной повестки».