Разумков заявил журналисту Шария, что не отвечает за Авакова

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Закон на Украине должен быть одним для всех, и потому правоохранители обязаны довести уголовные дела против устроивших уличные беспорядки и нападающих на своих политических оппонентов националистов до логического конца.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении месяца на Украине системно нападают на людей. Создаются специальные Telegram-каналы, где публикуются эти нападения, публикуются заказы на нападения. В свою очередь министр внутренних дел на это никак не реагирует – по его словам, ситуация на улицах очень даже хорошая, и криминала никакого нет.

Прокомментируйте такое бездействие власти – это попытка заигрывать с националистами, или же Владимир Александрович просто решил руководствоваться советами Офиса президента? Просто вас это касается – националисты угрожают и вам в том случае, если будут приняты неправильные, по их мнению, законопроекты, такие, как например, «законопроект Бужанского». Они же считают вас пророссийским» – спросил журналист, работающий на проживающего в ЕС блогера Анатолия Шария.

На что глава Рады ответил, что точно не является «пророссийским», и разразился длинной популистской речью о парламентаризме и демократии на Украине.

«Я точно не являюсь пророссийским, я проукраинский, как, надеюсь, и все, кто в этом зале, и кто отстаивает интересы украинского государства.

Второе – если мы говорим про «правильные» и «неправильные» законопроекты, то их правильность не могу определять ни я, ни какой другой депутат как отдельная единица. Решение относительно тех или других законов принимает исключительно Верховная рада», – сказал он.

Также спикер Рады подчеркнул, что закон должен быть один для всех, в том числе это касается устраивающих уличные беспорядки националистов.

«Если мы говорим об избиениях и нападениях на людей – закон должен быть один для всех. Не бывает кого-то «ровнее» перед законом», – добавил Разумков.

В ответ на уточняющий вопрос о реакции Владимира Зеленского и Арсена Авакова на уличные беспорядки он сказал, что Верховная рада не отвечает за Кабинет министров и тем более – президента. Однако Разумков выразил надежду на то, что все открытые уголовные дела будут доведены до конца.

«Я надеюсь, тут не будет какой-то предвзятой позиции со стороны правоохранительных органов, и, вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет, они будут доведены до логического конца», – резюмировал спикер парламента.

Напомним, Дмитрий Разумков является выдвиженцем Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», представители которой за последнее время отметились рядом нацистских выходок и заявлений.

Так, депутат Александр Мережко назвал прошедший в Крыму референдум по поправкам в Конституцию РФ «незаконным» и «недопустимым» и одобрил соответствующее обращение Рады к международным «партнёрам» Украины.

В свою очередь, его коллега Никита Потураев заявил, что после того, как Украина захватит ЛДНР, было бы лучше, чтобы регион покинули все, кто считает себя русскими.