Репрессии на митингах Порошенко попали под прицел правозащитников

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

На митинги, устраиваемые президентом Украины Петром Порошенко, свозят организованную массовку, а от незапланированных посетителей избавляются, в том числе и силовыми методами.

Об этом сообщает портал «Успішна варта», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение последней недели действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко провел несколько поездок в регионы, в рамках которых проводил Советы регионального развития и агитационные встречи с избирателями. В частности, Порошенко посетил Житомир (11 марта), Чернигов (13 марта) Волынскую область (14 марта), Закарпатье (15 марта) и Полтаву (16 марта).

Как правило, на агитационные встречи кандидата Порошенко осуществляется централизованный подвоз участников. Пройти в специально огороженную и охраняемую полицией зону могут люди, указанные в предварительно составленных списках. Обычные избиратели, также как журналисты и официальные наблюдатели от «Успішна варта» на встречи Порошенко не допускаются», – отмечается в сообщении.

Также, по информации правозащитников, в ходе этих поездок охранники Петра Порошенко не раз нарушали права человека – избивали и избавлялись от неугодных президенту Украины людей.

«В течение недели зафиксированы инциденты, когда людей, которые пытаются задать ему неудобные вопросы, силовыми методами выводят с предвыборных митингов Порошенко представители полиции и даже избивают неизвестные. Полиция при этом не вмешивается в происходящее.

Так, 14 марта полицейские задержали в Ковеле журналистку телеканала «Аверс», которая освещала митинг президента Петра Порошенко. На ролике, размещенном в Сети, видно, как женщину с камерой и бейджем журналиста на шее силой выводят с площади. На видео видно, что женщина продемонстрировала полицейским журналистское удостоверение.

16 марта на агитационном митинге кандидата Порошенко в Ужгороде неизвестные избили и силой вывели в неизвестном направлении человека, который выкрикивал неудобный для президента вопрос. Также очевидцы зафиксировали на видео, как с митинга силой выводят еще нескольких человек.

16 марта перед агитационным митингом президента Порошенко в Полтаве полиция задержала представителей праворадикальных группировок «Национальный корпус» и «Национальные дружины», которые бросали в полицейских мягкие игрушки в виде свинок», – указывают правозащитники.