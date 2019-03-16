На митинге Порошенко полиция отметелила националистов

16.03.2019, Полтава, Владимир Гладков

Радикалы из «Нацдружин» и «Нацкорпуса» были задержаны полицией в Полтаве перед предвыборным выступлением президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Националисты пришли на предвыборную акцию, чтобы традиционно спросить у президента о фигурантах коррупционного скандала вокруг закупки по завышенным ценам комплектующих для украинской армии.

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Отметим, что в Полтаве так же, как и сегодня у Администрации президента, митингующие бросали в полицию игрушечных свиней. В ходе «перфоманса» начались перепалки, переросшие в столкновения нацистов с правоохранителями, которые скрутили самых прытких и впихнули в автозаки.

Всё это время артисты на сцене разогревали публику перед встречей с Порошенко. Колорит в происходящее добавляло то, что основной мордобой происходил под развесёлые аккорды кавер-версии бессмертного хита «The passenger» Iggy Pop.

«Мы пришли спросить, где отрубленные руки Свинарчуков. А получили ушибы, разбитые лица и заломанные руки», – пожаловались националисты на странице полтавского отделения «Нацкорпуса» в «Facebook».

По данным Нацполиции, задержано около 10 человек, которым вменяют мелкое хулиганство. Также в ведомстве сообщили об одной пострадавшей.

