Резиденцию Плахотнюка предлагают отдать под посольство США

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Под новое посольство США нужно отдавать не Республиканский стадион в Кишиневе, который требуют заокеанские дипломаты, а строение, получившее народное название «Белый дом», принадлежащее бежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку.

Об этом в эфире молдавского Четвертого телеканала заявил бывший президент коммунист Владимир Воронин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть же тут выше в районе, где проживают самые бедные люди в фешенебельных зданиях, так называемый «Белый дом», о котором говорят, что он принадлежит Плахотнюку. В Вашингтоне тоже есть Белый дом. Почему бы посольству не переехать туда? Купить его, правда, не знаю у кого, а стадион оставить в покое», – сказал Воронин.

В 2017 году кипрская компания приобрела в Кишиневе ряд зданий, одно из которых похоже на Белый дом в Вашингтоне. О покупке «белого домика» упомянул в своей предсмертной записке свояк Плахотнюка, покончивший с жизнью в августе.

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».

Республиканский стадион был закрыт в 2006-м году, годом позже началось его разрушение.

Согласно опросам, большинство жителей молдавской столицы выступает против передачи стадиона американцам. Они неоднократно подписывали петиции на эту тему, а недавно обратились к властям с требованием провести референдум.