14.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, США
Просмотров:

Резиденцию Плахотнюка предлагают отдать под посольство США

Под новое посольство США нужно отдавать не Республиканский стадион в Кишиневе, который требуют заокеанские дипломаты, а строение, получившее народное название «Белый дом», принадлежащее бежавшему из страны олигарху Владу Плахотнюку.

Об этом в эфире молдавского Четвертого телеканала заявил бывший президент коммунист Владимир Воронин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть же тут выше в районе, где проживают самые бедные люди в фешенебельных зданиях, так называемый «Белый дом», о котором говорят, что он принадлежит Плахотнюку. В Вашингтоне тоже есть Белый дом. Почему бы посольству не переехать туда? Купить его, правда, не знаю у кого, а стадион оставить в покое», – сказал Воронин.

В 2017 году кипрская компания приобрела  в Кишиневе ряд зданий, одно из которых похоже на Белый дом в Вашингтоне. О покупке «белого домика» упомянул в своей предсмертной записке свояк Плахотнюка, покончивший с жизнью в августе.

США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».  

Республиканский стадион был закрыт в 2006-м году, годом позже началось его разрушение.

Согласно опросам, большинство жителей молдавской столицы выступает против передачи стадиона американцам. Они неоднократно подписывали петиции на эту тему, а недавно обратились к властям с требованием провести референдум.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть