31.07.2020
 
Белоруссия, Политика, Россия, Скандал
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РФ не откроет границу, если Минск не вернет задержанных граждан


В РФ полагают, что президенту Белоруссии не стоит идти на обострение с Россией и вернуть задержанных российских граждан.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Известиям» заявили российские политики и эксперты.

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В комитете Госдумы по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции не исключают, что из-за инцидента с задержанием своих граждан Россия может приостановить процесс открытия границы с Белоруссией

«Всё может сказаться на снятии ограничительных мер, подобные инциденты в том числе», – сказал глава комитета Леонид Калашников.

В свою очередь заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев говорит, что белорусская сторона должна привести  имеющуюся у нее информацию, не искажая факты, чтобы обе страны приняли объективное решение.

«Если что-то имело место, это нужно расследовать совместно, а если это ошибка, спустить напряжение. Проще всего это сделать через экстрадицию задержанных в РФ», – отмечает Евсеев.


По его мнению, самой большой ошибкой, которая приведет к серьезному ухудшению отношений между Москвой и Минском, будет выдача задержанных на Украину.

Правда, первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров уточнил, что вопрос об экстрадиции Россия пока не поднимала.

При этом эксперт Московского государственного юридического университета имени Кутафина Пауль Калиниченко пояснил, что экстрадиция будет возможна после суда, и в том случае, если уголовное дело в отношении 33 задержанных будет возбуждено в РФ и со стороны российских правоохранительных органов поступит соответствующий запрос.

Кутафин добавил, что у России претензий к этим гражданам нет, поэтому  вопрос лучше решать через дипломатические каналы.

«Окончательное решение о том, экстрадировать или нет граждан РФ, должен принимать суд. Другое дело, что может произойти передача по дипломатическим каналам. Тогда это будет не экстрадиция, а именно выдача», – сказал Кутафин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Белоруссии задержали группу граждан России, которых местные силовики объявили «боевиками ЧВК «Вагнер». При этом существует две версии.

Задержанных обвиняют в терроризме и попытке дестабилизации ситуации в Белоруссии, что категорически отрицает МИД РФ.

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