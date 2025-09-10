Российская «мягкая сила» распространяется из Крыма на Африку

Виктор Орлов.  
10.09.2025 16:00
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 247
 
Африка, Дзен, Крым, Образование, Россия, СМИ


Представитель Демократической Республики Конго — Арсен Валла Капенда, молодой специалист в сфере дизайна и цифровых коммуникаций – запустил медиа-школу «SÉMAÏA» для нового поколения журналистов Африки.


В июне Арсен побывал в России – он получил приглашение на участие в летней школе Академии «Меганом» в Крыму. Семидневная программа включала лекции, мастер-классы, обсуждения и практическую работу, собрав дизайнеров, маркетологов, копирайтеров из России и зарубежных стран.

Вернувшись на родину, Арсен решил передать полученные знания африканцам. Так появилась программа обучения молодых специалистов в сфере медиа  «SÉMAÏA», где дистанционно задействованы и российские преподаватели.

«Чтобы вдохновлять, обучать и поднимать новое поколение молодых людей. Моя цель – раскрывать таланты», – поясняет выпускник летней школы арт-кластера «Таврида».

