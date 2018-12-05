Российские либералы провели акцию в поддержку украинских провокаторов

05.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы из движения «Солидарность» при поддержке сторонников запрещенного в РФ Меджлиса устроила короткий променад по центральным улицам Москвы и Санкт-Петербурга с лозунгами в поддержку задержанных украинских военных моряков и против «российской агрессии».

В Москве группа, состоящая из порядка десяти человек в течение двух минут скандировала антироссийские лозунги, после чего быстро свернула баннер и разбежалась в разные стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Санкт-Петербурге же полиция быстро скрутила протестующих и отвезла в участок.

«Свободу политзаключенным», «Нет новым санкциям», «Нет российской агрессии», «Украинским морякам свободу», – скандировали протестующие.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную Раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.