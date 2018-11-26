Российские либералы разродились идентичными постами о Путине

26.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российские либералы и несистемные оппозиционеры синхронно опубликовали практически идентичные сообщения о «падении» рейтинга президента РФ Владимира Путина и связанного с этим вчерашнего инцидента в Керченском проливе.

Так, Алексей Навальный отмечает, что свидетельством этого является большое количество ток-шоу на центральных каналах, посвященных провокации украинским военно-морских сил.

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«Понятно. В ближайший месяц нас ждут тридцать ток-шоу в день с обсуждением «агрессивной киевской военщины, поддерживаемой ястребами с Потомака». Ожидаемое решение Путина в связи с существенным падением рейтинга», – утверждает Навальный.

«Путин решил снова отвлечь россиян войной от падающего рейтинга?», – пишет журналист и лидер оппозиционного движения «Мы» Роман Доброхотов.

«Путин явно хочет спровоцировать войну в связи с падением рейтинга», – утверждает член партии «Яблоко» Максим Кац.

«Людоедские реформы обвалили мифический рейтинг царя. Нужна победоносная война и поиск врагов внутри», – добавляет оппозиционный журналист Владислав Жуковский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично – в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Напомним, накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

Сообщалось, что число раненых в результате столкновения ВМС Украины и российских пограничников возле Керченского пролива достигло шести украинских моряков.