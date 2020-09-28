Российские ракетоносцы ответили американцам на провокационный полет над Украиной

28.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты не скрывают, что начали подготовку к войне с Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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«Полет американских бомбардировщиков В-52Н Stratofоrtress над Украиной не остался незамеченным российским Генштабом. В ответ Ту-160 дважды прошли над границами Белоруссии, а шестерка Ту-22М3 продемонстрировала масштабное бомбометание в ходе учений «Славянское братство – 2020», – отмечается в статье.

Издание обращает внимание, что сегодня «ракетоносцы, способные поднять за раз до 40 тыс. т высокоточных бомб и ракет, вышли на потенциальные внутренние театры военных действий».

«Американцы не скрывают, что отработали нанесение массированного ракетного удара по Севастополю, Краснодару, Ростову-на-Дону и Сочи благодаря позиции Киева, который настроен на активное военное сотрудничество с НАТО», – пишет издание.

В прицеле же российских бомбардировщиков, навестивших Белоруссию, оказалась Прибалтика с ее натовским военным контингентом, Польша и Румыния с объектами национальной противоракетной обороны США, а также штаб Североатлантического альянса в бельгийском Монсе.

По словам главы российского Генштаба Валерия Герасимова, НАТО не реагирует на предложения Москвы заключить соглашения «по предотвращению опасной военной деятельности в воздухе и на море».

«Симптоматично и то, что по другую сторону Атлантики уже открыто обсуждают неизбежность войны с Россией и Китаем. Начальник штаба американских ВВС генерал Чарльз Браун говорит, что США надо развивать свой потенциал, делать упор на новейшие технологии. Это поможет лучше подготовиться к вероятной войне в будущем, войне, которая может вспыхнуть между США, с одной стороны, и Россией или Китаем – с другой.

Военным свойственно сгущать краски, но возрастающее напряжение на границах, вторжение в сферы геополитического влияния Москвы, введение новых санкций по разным поводам, которые РФ не собирается оставить без ответа, заставляют задуматься, насколько мы близки к большой войне. В лучшем случае она станет новой холодной, в худшем – горячей», – резюмирует «НГ».

Как сообщал «ПолитНавигатор», недавно над центром Киева кружила боевая авиация США.