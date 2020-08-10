10.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Российский политолог потребовал извинений от Лукашенко


Сразу же после оглашения итогов президентских выборов в Белоруссии нынешний глава государства Александр Лукашенко, который, вероятно, одержал победу в очередной раз, должен будет извиниться перед россиянами за свои высказывания, которые он делал в последнее время.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Лукашенко в своем недавнем интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону оскорбил  миллионы россиян.

«Конечно, никаких майданов не случится в Белоруссии, конечно, случатся оглашения результатов и будет назначена инаугурация. Конечно, Александру Григорьевичу что-то нужно делать с тем, что он наворотил. Ну, как минимум, он должен публично извиниться перед гражданами России за то, что он наговорил этому ублюдку Гордону. Лично меня он оскорбил этим интервью, и я думаю, что миллионы граждан нашей страны были им оскорблены. Если он не понимает этого в силу своей особенности, то это, как говорится, его проблемы», – заявил Мартынов.

Напомним, в интервью Гордону Лукашенко в частности раскритиковал украинские власти за то, что те не оказали вооруженное сопротивление во время перехода Крыма в состав России.


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