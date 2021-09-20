Российский телеведущий пригрозил Украине ракетным ударом

20.09.2021 16:33 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Российская армия – это не восставшие в Донбассе шахтёры, и по украинским войскам и точкам командования попросту будут нанесены ракетные удары.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У вас вся Украина так думает, вы реально хотите воевать? Вы понимаете, что как только вы дёрнитесь, это не будет 2014 год, когда вы попытались драться с шахтёрами. Вы понимаете, что будет нанесён ракетный удар на всю глубину размещение военной инфраструктуры армии, которая позволит себе напасть на Россию или российских граждан. Вы осознаёте, что американцы честно говорят, что Россия обладает невероятно мощной армией, они заявляют это прямо. Вы реально хотите уничтожить государственность Украины и пожертвовать не десятками, а сотнями жизней украинцев?» – сказал Соловьев.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что военная эскалация Украины в Донбассе или подписание Киевом договора с НАТО может перерасти в полномасштабную войну.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что подталкиваемое Западом киевское руководство сознательно нагнетает «российскую угрозу» и проводит многочисленные военные учения со странами НАТО.