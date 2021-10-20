«Россия действует жёстко, показывая никчёмность НАТО» – Карасёв

20.10.2021 20:40 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За прошедшие десятилетия НАТО превратилось в никчёмную и жалкую организацию – в Европе царит мир, а США больше интересуются Китаем и Австралией.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему сегодня русские действуют по отношению к НАТО жёстко и разрывают связи? Показать, что сегодня НАТО – никчёмная организация. По большому счёту, действительно, НАТО сегодня никому не нужна, в Европе всё спокойно. Главное – Китай, и перевод главных сил США с Атлантики в азиатско-индийский регион. Главное для США сейчас – Китай, Австралия, Великобритания. Конечно же, Украину не бросят, потому что с Россией нужно что-то делать. Нуланд зазывают в Россию, Остин накануне саммита НАТО посещает Украину, Грузию и так далее. Тут будут маленькие черноморские коалиции: Грузия, Украина, но без НАТО, также Румыния и Болгария, хотя бы члены НАТО. А само НАТО уже никому не интересно, потому что Америка уходит с Атлантики, и этот вектор для американцев не самый главный», – делает вывод Карасёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Россия совместно с союзниками по ОДКБ посылает на Запад жёсткие сигналы о возможном размещении ракет малой и средней дальности, если НАТО намерится перейти «красные линии».