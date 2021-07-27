Россия должна выйти из ЕСПЧ, если он не поддержит ее иск к Украине – мнение

27.07.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина системно нарушает права человека, ограничивая часть своего населения и дискриминируя его по национальному признаку, поэтому иск России в ЕСПЧ против Украины – это логичный шаг, который нужно было предпринять еще семь лет назад.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Меня удивило, почему мы до сих пор такие жалобы не направляли. Мне кажется, мы в этом ЕСПЧ торчим еще с 90-х годов, а толку-то? Толку от участия России в этом ЕСПЧ? Ничего полезного для России ЕСПЧ за все эти 30 лет не принес. А в последние семь лет, после того, что случилось в 14-м году на Украине, вообще все эти европейские площадки и ЕСПЧ в частности стали просто системным инструментом для постоянного давления на Россию, оскорбления России, дискриминации России, ущемления. А мы все сидели и говорили: «Мы все равно не будем выходить, на всякий случай, мало ли что», – сказал эксперт.

«И наконец-то мы сделали то, что уже надо было 35 раз сделать – мы подали иск в ЕСПЧ против Украины. Почему? Потому что на самом деле нарушения прав человека на Украине за последние семь лет, по крайней мере, приняли системный характер – их огромное количество, они поддерживаются властями, в том числе законами, которые противоречат международным соглашениям самой Украины. И давно уже пора было обратить на это внимание, я не понимаю, почему все эти семь лет этого не происходило», – заявил Михеев.

По мнению эксперта, в случае, если решение ЕСПЧ будет принято в пользу Украины, Россия должна выйти из этой организации:

«Если ЕСПЧ скажет, что вообще все это не имеет никакого значения, он покажет свою полную политическую ангажированность, я считаю, что после этого мы получим абсолютно законный повод выйти из это организации. Выйти, забыть о ней, плюнуть на нее и вообще сделать вид, что этого никогда не было».

Ранее бывший замминистра по делам «оккупированных территорий», экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука заявил, что любое решение ЕСПЧ в отношении иска со стороны РФ может означать силовое вмешательство со стороны Москвы.

Эксперты также посчитали, что поданный Россией против Украины иск в ЕСПЧ показывает, что Москва переходит в наступление.