Россия готовит захвата дельты Дуная и острова Змеиный – Бабин

04.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Москва якобы проводит боевую подготовку по захвату территорий, входящих в состав Украины.

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал бывший так называемый «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание напомнило, что главарь признанной в РФ экстремисткой группировки «Меджлис крымских татар» Рефат Чубаров недавно заявил, что РФ может попробовать соединить Крым с материком путем захвата территорий, и поинтересовалось, насколько вероятен такой сценарий.

«Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора, они этого не скрывают. Это часть их обычной боевой подготовки, они тренируются для этого. Это ведь для нас наступил «мир» и «война закончилась», – сказал собеседник издания.

Он утверждает, что русские «с нами по-прежнему воюют, тратят для этого огромные силы и средства».

«Поэтому упомянутые вами мероприятия входят в их планы. Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год», – добавил Бабин.

Правда, украинские политики предполагают, что Николаев и Херсон отвалятся Украины без помощи России.

Читайте также: Кошмар Украины становится явью: Российские ВДВ готовятся к десанту с моря.