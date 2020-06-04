04.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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Россия готовит захвата дельты Дуная и острова Змеиный – Бабин


Москва якобы проводит боевую подготовку по захвату территорий, входящих в состав Украины.

Такое мнение в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» высказал бывший так называемый «представитель президента Украины в АРК» Борис Бабин.

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Издание напомнило, что главарь признанной в РФ экстремисткой группировки «Меджлис крымских татар» Рефат Чубаров недавно заявил, что РФ может попробовать соединить Крым с материком путем захвата территорий, и поинтересовалось, насколько вероятен такой сценарий.

«Возможность широкомасштабных вооруженных провокаций, таких как захват Херсонской области, дельты Дуная, острова Змеиный, отдельных районов Одесской и Николаевской областей, Бердянска – присутствует в проектах государства-агрессора, они этого не скрывают. Это часть их обычной боевой подготовки, они тренируются для этого. Это ведь для нас наступил «мир» и «война закончилась», – сказал собеседник издания.

Он утверждает, что русские «с нами по-прежнему воюют, тратят для этого огромные силы и средства».

«Поэтому упомянутые вами мероприятия входят в их планы. Вопрос лишь в том, когда они все это начнут – в этом году или в следующем, или через год», – добавил Бабин.

Правда, украинские политики предполагают, что Николаев и Херсон отвалятся Украины без помощи России.

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