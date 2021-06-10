Россия может нанести ракетный удар по базам НАТО на Украине

10.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинцы должны знать, что базы НАТО, которые находятся возле их домов, могут в случае эскалации стать целями для ответного удара России.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Алексей Мартынов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Гордея, к примеру, дом, почти на берегу моря в Николаевской области (бывший вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов – ред.) Буквально в нескольких десятках километров от этого дома, находится так называемый Учебный координационный центр НАТО, хотя на самом деле этот Центр превратится в полноразмерную базу.

В определённых условиях этот учебный центр будет одной из легитимных целей ответного удара исходя из военной доктрины. Этот дом и многие дома вокруг попадают в эту историю, они просто сгорят, там не будет ничего, выжженная земля. Это не потому, что мы такие агрессивные, а потому что так всё устроено», – сказал Мартынов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина не может стать членом НАТО в ближайшей перспективе, но Киеву следует позволить альянсу разместить свои войска на украинской территории.

Также в Москве отметили, что Североатлантический альянс фактически начал подготовку к боевым действиям против России.