Россия не поддержала антисербское заявление западных послов Дейтонского сговора по БиГ

14.10.2021 19:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

На сегодняшнем заседании Руководящего совета по выполнению мирного соглашения (Peace Implementation Council – PIC) послы входящих в него стран заявили, что функционирование властей БиГ на всех уровнях, включая вооруженные силы, необходимо.

Таким образом, западные послы призвали Республику Сербскую прекратить бойкот власти Боснии и Герцеговины, не пообещав им за это отменить дискриминационный закон об отрицании ложного «геноцида в Сребренице», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В совместном заявлении западных послов говорится о том, что без сотрудничества не может быть необходимых реформ, особенно тех, которые имеют решающее значение для того, чтобы БиГ могла двигаться вперед по пути в ЕС.

«Послы Руководящего совета PIC ожидают, что все лидеры отвергнут риторику, ведущую к дестабилизации и расколу, и прекратят все действия в этом отношении, включая угрозы отделения и оспаривание существования БиГ как единого суверенного государства, состоящего из двух образований», – говорится в заявлении.

При этом в документе указывается, что послы поддерживают полномочия, мандат и жизненно важную роль Верховного представителя по БиГ до тех пор, пока страна не будет полностью готова выйти из под международного надзора, выполнив все условия, что «требует значительного участия всех сторон».

При этом в конце заявления указывается, что входящая в состав PIC Российская Федерация не поддержала текст совместного заявления.