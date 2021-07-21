Россия окажет поддержку своим гражданам по всей Украине – депутат Госдумы

Жителям Донбасса, получившим российское гражданство, не обязательно находится на территории России, чтобы получить поддержку от огромной страны.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество граждан Донецкой и Луганской республик получат гражданство РФ. Ведь сегодня гражданство – это определённые права, которые даёт российское государство. Соответственно, не нужно проживать на территории России, чтобы у вас сохранялись все права.

Гражданин России будет получать поддержку везде, потому что он гражданин России. Следовательно, можно говорить о Харькове, Мариуполе… Мы говорим о людях, которые стали россиянами, и чем больше, тем лучше.

В таком случае, как воевать, с кем? Все будут своими, и тогда управляемые марионетки там, должны будут сделать выбор», – сказал Станкевич.