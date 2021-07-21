21.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Просмотров:

Россия окажет поддержку своим гражданам по всей Украине – депутат Госдумы

Новости УкраиныЖителям Донбасса, получившим российское гражданство, не обязательно находится на территории России, чтобы получить поддержку...

Жителям Донбасса, получившим российское гражданство, не обязательно находится на территории России, чтобы получить поддержку от огромной страны.

Об этом в эфире телеканала «Оплот ТВ» заявил депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Огромное количество граждан Донецкой и Луганской республик получат гражданство РФ. Ведь сегодня гражданство – это определённые права, которые даёт российское государство. Соответственно, не нужно проживать на территории России, чтобы у вас сохранялись все права.

Гражданин России будет получать поддержку везде, потому что он гражданин России. Следовательно, можно говорить о Харькове, Мариуполе… Мы говорим о людях, которые стали россиянами, и чем больше, тем лучше.

В таком случае, как воевать, с кем? Все будут своими, и тогда управляемые марионетки там, должны будут сделать выбор», – сказал Станкевич.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что в следующем созыве Государственной думы РФ будут люди, которые станут продвигать признание ЛДНР и активное решение украинской проблемы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть