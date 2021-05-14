Затулин: «Наше МВД должно перестать стесняться выдавать паспорта на Донбассе»

14.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

На сегодняшний день 600 тысяч жителей ЛДНР уже имеют российские паспорта.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Вы говорите “всего”, а можно сказать “уже”. Это известная дискуссия, стакан наполовину пуст или наполовину полон. То, что их уже 600 тысяч, это все-таки результат, в условиях, в которых они находятся. Хотя я бы конечно, хотел, чтобы темпы были лучшими», – сказал Затулин.

Он подчеркнул, что по инициативе Госдумы РФ для жителей ЛДНР были отменены выплаты, взимаемые при выдаче паспортов.

«Мы по ходу дела меняли условия предоставления гражданства. Например, я был соавтором этой поправки, по отмене платы, которая взимается со всех, кто получает российское гражданство. Вот эти паспортные 6 тыс рублей для жителей ДНР и ЛНР отменены, поскольку их материальное положение, конечно, плохое. Мы и дальше намерены следить за тем, чтоб это было быстрее», – сказал Затулин.

Он выступает за то, чтобы российское МВД еще упростило процедуру выдачи паспортов на Донбассе.

«Я считаю, что МВД, которое занимается паспортизацией, нужно проявить большую активность и меньше озираться и извиняться за то, что мы занимаемся этой деятельностью на территории ДНР и ЛНР. Мы ведь это делаем сегодня, формально, заставляя каждого пересекать границу с Россией, приезжать в Ростовскую или Волгоградскую область. Это, конечно, затрудняет темпы паспортизации. Мне кажется, стесняться уже давно надо перестать», – подчеркнул политик.

По его мнению, приемлемым является «крымский сценарий» организации выдачи паспортов, когда на полуостров были командированы бригады паспортистов со всей России.

«Можно так, можно по-другому, но в любом случае приближать к месту нахождения людей», – заключил Затулин.