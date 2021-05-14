Затулин: «Наше МВД должно перестать стесняться выдавать паспорта на Донбассе»Новости Украины
На сегодняшний день 600 тысяч жителей ЛДНР уже имеют российские паспорта.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.
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«Вы говорите “всего”, а можно сказать “уже”. Это известная дискуссия, стакан наполовину пуст или наполовину полон. То, что их уже 600 тысяч, это все-таки результат, в условиях, в которых они находятся. Хотя я бы конечно, хотел, чтобы темпы были лучшими», – сказал Затулин.
Он подчеркнул, что по инициативе Госдумы РФ для жителей ЛДНР были отменены выплаты, взимаемые при выдаче паспортов.
«Мы по ходу дела меняли условия предоставления гражданства. Например, я был соавтором этой поправки, по отмене платы, которая взимается со всех, кто получает российское гражданство. Вот эти паспортные 6 тыс рублей для жителей ДНР и ЛНР отменены, поскольку их материальное положение, конечно, плохое. Мы и дальше намерены следить за тем, чтоб это было быстрее», – сказал Затулин.
Он выступает за то, чтобы российское МВД еще упростило процедуру выдачи паспортов на Донбассе.
«Я считаю, что МВД, которое занимается паспортизацией, нужно проявить большую активность и меньше озираться и извиняться за то, что мы занимаемся этой деятельностью на территории ДНР и ЛНР. Мы ведь это делаем сегодня, формально, заставляя каждого пересекать границу с Россией, приезжать в Ростовскую или Волгоградскую область. Это, конечно, затрудняет темпы паспортизации. Мне кажется, стесняться уже давно надо перестать», – подчеркнул политик.
По его мнению, приемлемым является «крымский сценарий» организации выдачи паспортов, когда на полуостров были командированы бригады паспортистов со всей России.
«Можно так, можно по-другому, но в любом случае приближать к месту нахождения людей», – заключил Затулин.
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